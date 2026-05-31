La renovación del mobiliario urbano de la calle Real mantendrá el diseño actual

Los nuevos bancos serán idénticos a los existentes, pero incorporarán reposabrazos para mejorar su uso por parte de personas con movilidad reducida Daniel Alexandre

El pasado lunes, 25 de mayo, el alcalde anunció, tras la reunión de la Xunta de Goberno Local en la que se dio luz verde al proyecto, el inicio de la licitación para la renovación de la iluminación y del mobiliario urbano de la calle Real. El encargo, que cuenta con un presupuesto de 340.796 euros –con impuestos incluidos–, fue subido dos días después a la Plataforma de Contratación del Sector Público, iniciándose así el período de presentación de ofertas, que estará vigente hasta la medianoche del próximo 22 de junio.

Este trámite, asimismo, permite acceder al pliego de prescripciones técnicas de la iniciativa, aportando muchos más detalles de las actuaciones contempladas –dado que, como se recordará, no se limitará únicamente al suministro de los mencionados elementos, sino que también se soterrarán–, así como de las características y localización de los bancos, papeleras, farolas, jardineras, puntos de recogida de excrementos caninos y arcadas que se instalarán en el vial. Cabe señalar, a este respecto, que la propuesta se limita al tramo comprendido entre Terra y Méndez Núñez, no a la totalidad de la calle.

Mobiliario

En cuanto a los elementos que se van a instalar, también es importante puntualizar que, si bien se trata de una renovación, los mismos seguirán el criterio estético del mobiliario ya existente a lo largo del barrio. Así, los bancos ergonómicos serán de doble cara, idénticos a los que se encuentran, por ejemplo, frente a la Escola de Idiomas, con una altura de 81,5 centímetros en el área del respaldo y 39,5 en el asiento –no se especifica el largo, por lo que se asume que podría ser variable–, pero con reposabrazos para facilitar su uso a personas con movilidad reducida. En total se instalarán siete, en el extremo de cada manzana y alternando el margen más próximo –por ejemplo, entre Terra y Concepción Arenal el primero estará más cerca de Vitaldent, mientras que el segundo lo estará a Acevedo–, salvo en Méndez Núñez, que no se colocará ninguno.

Las papeleras, que en un principio se estimó que su sustitución estaría ligada al contrato de basuras, serán del mismo modelo que las actuales, de 80 centímetros de altura y un ancho de 0,4 por 0,25 metros, así como con abertura en la parte superior para el cenicero –no se estipula que este último tenga cubeta para evitar que las brasas prendan el resto de la basura, como sucede con algunas de las unidades actuales–. En este caso, se instalarán junto a los nuevos bancos, además de en la intersección con Amboage, y tampoco se detalla si estas sustituirán a los elementos antiguos. En cuanto a los depósitos de excrementos caninos, con un diseño idéntico al ya existente en la plaza de la Constitución –y con unas dimensiones similares a las papeleras–, habrá dos, uno en cada extremo del mencionado tramo.

La nuevas papeleras se situarán junto a los bancos Martín Barreiro

Finalmente, en relación a las jardineras, serán de planta circular, muy similares a las existentes en la calle Galiano, con una altura de 57 centímetros y un diámetro de un metro. En este caso, se instalarán tres por manzana, uno en cada margen de la intersección –junto a los bancos y las nuevas papeleras– y una tercera justo en el centro.

Iluminación

Respecto a la iluminación, la actuación se puede dividir en dos frentes. Por una parte, se sustituirán las 17 luminarias actuales de vapor de sodio por otras de tecnología LED más eficientes, que seguirán el modelo ya instalado en el contorno de la plaza de Armas, con un brazo metálico doble anclado a la pared y un punto de luz circular plano en su parte inferior y abombado en la superior –y un diámetro de poco más de medio metro–.

Por otro, se instalará en ambos extremos –en la confluencia de Terra y Méndez Núñez–, cruzando de lado a lado, un cartel con guirnaldas de micro-LEDs que rezará “Benvid@s á Magdalena”. Tendrá una longitud cercana a los nueve metros, una altura de dos, y se colocará suspendido en el aire, entre los edificios. En cuanto a su diseño, se especifica que las letras utilizarán la fuente DIN 1451 –una letra del tipo ‘sans-serif’ muy empleada en cartelería vial– y, si bien en el pliego se muestra en tonos verdosos y amarillos con un fondo púrpura, se estima que, al contar con un rango de color RGB, este sea variable.

Otras actuaciones

El proyecto, de este modo, se completará con otras dos actuaciones: la sustitución de las placas con el nombre de la calle, que abandonarán el modelo de laja de piedra con las letras grabadas para adoptar uno de placa aluminio de 80 por 13,5 centímetros, con una tipografía idéntica a la del cartel luminoso y con el escudo de la ciudad; y el soterramiento de los cableados de servicios que cruzan por el aire de un lado a otro de la calle.

Respecto a este último, la intervención no se limitará al mencionado segmento, sino que también afectará ligeramente a los viales perpendiculares –principalmente en las intersecciones–, de forma que se enterrarán una docena de cruces de servicios entre electricidad, telefonía e iluminación.