La consulta de Tabaquismo del CHUF atiende a 18 pacientes al día

Mesa informativa instalada el pasado viernes en el vestíbulo del Marcide Cedida

La consulta de Tabaquismo impulsada por el servicio de Neumología del Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol –CHUF– captó desde comienzos de noviembre a un total de 45 personas ingresadas por diferentes problemas de salud que están en el proceso de dejar de fumar.

Esta nueva vía para identificar pacientes adictos a la nicotina está permitiendo llegar a más personas que deben y quieren abandonar este hábito, pues, además de los que llegan a la consulta a través de los centros de salud o de los especialistas en el propio Marcide, por ejemplo, ahora también lo hacen durante o tras una hospitalización, generalmente relacionada con problemas ocasionados o amplificados por el consumo de tabaco.

En ese sentido, la enfermera que coordina la consulta específica, Ana Sierra, señala que con los servicios de Neumología y Cardiología hay una colaboración estrecha, de modo que son los profesionales de ambos departamentos los que informan de pacientes a los que la nicotina está provocando un daño grave a su salud y, después, es la responsable de la consulta en la que intenta convencerlos de que pidan una cita para intentar dejar de fumar. El perfil de paciente es el de una persona de entre 40 y 70 años que ingresa por patologías neumológicas graves o cardiopatías, explican desde el Área Sanitaria. A las personas que acceden se les aplica el tratamiento de deshabituación o una intervención de descenso progresivo que se completa, una vez que son dados de alta, con una nueva cita presencial. “Esta medida, explica Serra, “estase a amosar efectiva, xa que o 80% dos casos seguen sen fumar cando chegan a esta consulta”.

La clave, el contacto

Sierra considera que la clave de estos resultados es “o contacto; temos a porta aberta sempre e estamos accesibles”. En ese sentido, recalca que la recaída “forma parte do proceso, e pode habelas, pero sempre hai opcións, pois o importante é seguir tentando loitar contra o tabaco, que é o causante de múltiples cancros e do empeoramento de diversas enfermidades”.

Esta captación “hospitalaria” se completa, también como novedad, con una intervención en el cribado de tumor de pulmón, una medida pionera del Sergas.

En la actualidad, la consulta de Tabaquismo está realizando un seguimiento a unos 350 pacientes que quieren dejar de fumar y que no lo consiguieron tras varios intentos. Cada día, Sierra ve a una media de 18 personas en esta situación, “de todas as idades”, precisa, “desde o máis novo que quere deixar de vapear ata o de 80 anos que vén de ter unha patoloxía grave recente”.

Nuevos productos

Desde la consulta de Tabaquismo se advierte, precisamente, del aumento de los nuevos productos, como el mismo vapeo o el cigarro electrónico, “que teñen moitos compoñentes descoñecidos e tan perigosos como a nicotina e que está calando entre os máis novos”. Así, estas “modalidades” modernas son, por ejemplo, las causantes de la Evali, una lesión pulmonar que se asocia con su consumo. Por ello, los profesionales hacen especial hincapié en desmentir los “mitos” sobre el carácter “inofensivo” de nuevas formas de fumar. En el caso concreto del vapeador, que suele ser “a porta de entrada ao consumo de tabaco”, contiene glicerina, que “actúa como intensificador de moitas patoloxías e é máis difícil de eliminar do organismo que a nicotina”. Lo mismo sucede con la pipa de agua, que tiene un 70% más de nicotina que un cigarro y entre las muchas sustancias cancerígenas que posee está el carbón.