Ferrolterra, en el punto de mira de la industria del celuloide desde los años 70

El manchego Pedro Almodóvar durante el rodaje de 'Julieta', que inicialmente se llamaba 'El silencio' AEIG

Cada vez son más los espacios de la comarca de Ferrolterra que forman parte del set de rodaje de alguna producción cinematográfica, ya sea de mano de compañías gallegas, nacionales o internacionales. La proliferación de plataformas de pago por visión como Netflix, Amazon Prime Video o HBO, entre otras, y también un cambio de tendencia en las creaciones, que fomentan la descentralización en sus grabaciones buscando nuevos y desconocidos escenarios, provoca que ya nadie se sorprenda si en su calle se encuentra cámaras y actores rodando alguna escena de película.

Ferrolterra ha aportado también a muchos extras. Gran cantidad de vecinos de las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal se han dejado seducir por la magia del cine formando parte de su grupo de figurantes o personajes secundarios.

El visionado de estas películas o series constituye el mejor de los escaparates y reclamo turístico, al convertirse en una puerta abierta a costumbres, tradiciones, cultura o gastronomía, al margen de la belleza puramente paisajística del entorno natural, que tan bien se retrata en estas producciones. Paseos por nuestras calles, sendas, playas o acantilados, momentos degustando raciones de caldo, zorza, pulpo o marisco son una excelente carta de presentación de lo que somos y ofrecemos a quien quiera visitarnos.

La última producción que ha recalado en la comarca no solo se rueda aquí, sino que centra su historia en un hecho real que tuvo gran repercusión en la zona, como fue el asesinato de la vecina de Cabanas Elisa Abruñedo. La ría de Ares y diferentes localizaciones de las Fragas do Eume acogen estos días al set de rodaje de la nueva serie de ficción de la TVG y que produce Zenit TV, ‘O asasino do pelo roxo’, un thriller que se centra en ese caso que conmocionó a toda la comarca. La productora captará escenas en otros puntos de la geografía local y gallega.

Raro es el municipio de la comarca que no ha acogido alguna producción en los últimos tiempos. Realizando una retrospectiva, podemos citar, entre los más recientes, el rodaje, el verano pasado, de la segunda temporada de la serie de Vaca Films para Prime Video, ‘Clanes’, que, aunque centró parte de su grabación en Cambados y las Rías Baixas, también se han captado secuencias en concellos de la comarca como Ares o Fene. De hecho, quien es de la zona y haya visto la serie habrá reparado en alguna secuencia en la que se ve a los protagonistas, Clara Lago y Tamar Novas, en un vehículo atravesando el puente de As Pías con la visión de la característica grúa pórtico a sus espaldas, que seguro no ha migrado para las Rías Baixas. Cabe destacar que la producción estrenó su segunda temporada como una de las más vistas en España.

También el verano pasado, la urbe naval revivió el bullicio cinematográfico que fue tan habitual durante los años que se rodó ‘Rapa’, ya que el barrio de A Magdalena acogió el rodaje de la película de ‘Monstro’, producida por Gaitafilmes en coproducción con Mordisco Films y protagonizada por Antonio Durán “Morris”, bajo la batuta de Andrés Goteira. El Casino Ferrolano sirvió de escenario para algunas tomas. También en 2025, año muy prolífico para el séptimo arte en la zona, se grabó ‘Leo & Lou’, del debutante Carlos Solano, quien captó escenas en Monfero, Ares, Covas o Narón.

Imagen del interior del rodaje de 'Monstro' en el Casino Ferrolano Jorge Meis

Volviendo al municipio Aresano, ha sido escenario de otras producciones, al margen de ‘Clanes’, entre ellas la mítica serie de la TVG ‘Padre Casares’ (comedia de Jorge Coira, quien también dirigió Rapa’) y una propuesta audiovisual para varias televisiones autonómicas como fue la cinta ‘Concepción Arenal, la visitadora de cárceles’, con secuencias captadas en el monasterio de Santa Catalina, uno de los escenarios habituales de la producción.

También sedujo la villa de Ares, concretamente la localidad de Redes, a un grande de la escena nacional e internacional como es Pedro Almodóvar, quien hizo del pequeño pueblo marinero su reducto durante unos días para el rodaje de ‘Julieta’ (2016), protagonizada por las actrices Emma Suárez y Adriana Ugarte. Unos 250 marineros y habitantes de la zona participaron como extras en esta cinta. No obstante, aquel no fue el primer rodaje de Pedro en la zona, que ya se había traslado a Galicia en el año 2003 para la creación de su decimoquinta película, ‘La mala educación’, que se estrenó al año siguiente, siendo nominada a los Goya como mejor film y también a los Bafta americanos como más destacado largometraje de habla no inglesa.

Otras estrellas del celuloide que encaminaron sus pasos a Ferrol para hacer cine fueron los ya fallecidos Paco Umbral y Federico Luppi, quienes grabaron, casi íntegramente, en el interior del Jofre, ‘Divertimento’, dirigida por José García Hernández. Un Thriller que narra las peripecias de dos actores por hacerse con el papel de sus vidas. Muchos en la urbe naval recuerdan la presencia en la ciudad de estos dos grandes.

Más recientemente, en 2017 otro referente cinematrográfico, Dani de la Torre, rodó en la zona de Ponzos y Santa Comba varios momentos de su película ‘La sombra de la ley’, con Luis Tosar como protagonista.

"La sombra de ley" del director Dani de la Torre con el Luis Tosar durante el rodaje en Ponzos J. Meis

Si hoy estos rodajes pasan casi inadvertidos por la población, hace varias décadas se vivían como un auténtico fenómeno social. Las primeras cintas que plasmaron algunas de sus escenas en esta zona llegaron, curiosamente, de mano de cineastas internacionales. La gente de más edad de Covas todavía recuerda nítidamente el revuelo que se había formado entre los residentes con el rodaje de la película ‘La letra escarlata’, del alemán Wim Wenders, en el año 1972. De hecho, gran parte del vecindario colaboró como extra en alguna de las tomas.

Años después, en 1994, otro referente mundial del séptimo arte como Roman Polanski se enamoró de la costa valdoviñesa, donde grabó ‘La muerte y la doncella’, protagonizada por dos destacados actores de la escenografía como Sigourney Weaver y Ben Kingsley. El director llegó a decir que la de Valdoviño era la costa “más romántica” e impresionante que había visto.

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Aunque son más de medio centenar las películas o series que se han rodado en la zona desde que lo hicieran Wenders y Polanski, se puede decir que la producción que más ha calado ha sido ‘Rapa’. Y es que el elenco de la cinta pasó por Ferrolterra varios años rodando las tres temporadas de este gran éxito de Movistar + que ha dejado huella prácticamente en todos los concellos de la comarca por los que ha pasado. Sus actores, tanto los protagonistas, Javier Cámara y Mónica López, como los secundarios, han ejercido además de excelentes embajadores de la zona, destacando la gran acogida de la población, así como la belleza de su entorno, la gente, la gastronomía y la cultura

Los actores Javier Cámara y Mónica López durante el rodaje de la serie 'Rapa' en Ferrol AEIG