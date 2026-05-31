El grupo socialista lamenta la decisión del Concello de eliminar la Sociedade Mixta de Turismo

Pleno Ferrol Jorge Meis

El grupo municipal socialista, a través de la concejala Verónica Gómez, volvió a expresar hoy domingo su rechazo a la decisión del gobierno local de extinguir la Sociedade Mixta de Turismo (SMT) ante los múltiples requerimientos del Ministerio de Hacienda en relación a su funcionamiento.

Por medio de un comunicado, la edila recordó que su formación votó en contra de la medida durante el pleno ordinario del mes de mayo –celebrado el pasado jueves, día 28–, al considerar que podían haberse adoptado otras fórmulas para mantener operativo este recurso, como puede ser su reconfiguración –otra de las recomendaciones de la cartera que preside Arcadi España–. “Non defendemos que a Sociedade Mixta funcionase ben nos últimos anos. Era evidente que necesitaba cambios, melloras e incluso unha reformulación profunda”, afirmó la socialista, incidiendo en que el Concello no presentó alternativas.

Y es que, como señala Gómez Formoso, esta entidad ya contaba con una estructura establecida, un presupuesto propio “e cun espazo no que o sector turístico podía participar e opinar sobre as decisións que afectan á promoción da cidade”. Cabe recordar, a este respecto, que en la propia sesión plenaria se hizo hincapié en que la SMT recibía cada año, además de la aportación del Concello, una subvención de la Diputación que ahora, asegura la oposición ferrolana, se perderá.

Por último, la edila volvió a insistir en que no se ha presentado alternativa alguna, lo que deja en el aire cuestiones como la estrategia municipal relativa al Camiño Inglés o al tráfico de cruceros.