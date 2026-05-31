El ANPA del conservatorio Xan Viaño vuelve a denunciar el estado de su aparcamiento

Protesta celebrada el pasado mes de febrero en el estacionamiento Jorge Meis

La Asociación de Nais e Pais de Alumnos (ANPA) del Conservatorio Profesional de Música (CMUS) Xan Viaño de Ferrol ha convocado para el próximo martes una concentración en el aparcamiento que comparte este centro educativo con el Auditorio para denunciar el estado del mismo y demandar al gobierno local medidas urgentes para paliar sus deficiencias.

Según detalló la entidad a través de un comunicado, el estacionamiento presenta notables desperfectos desde hace años, con irregularidades en la superficie, profundos baches y losetas sueltas, que son fuente de “tropezos, caídas, torceduras de nocello e incidentes por salpicaduras de lama e auga”. Una situación que, aseguran, “compromete gravemente a accesibilidade e a seguridade de centos de familias e usuarios” de ambas instalaciones musicales.

En este sentido, la ANPA recordó que no es la primera movilización celebrada al respecto –la anterior fue el 11 de febrero– y que incluso se trasladó al Concello la problemática en varias ocasiones a través del Consello Escolar. Así, si bien celebra la decisión de reformar el espacio en el marco de la última fase de actuaciones del proyecto ‘Abrir Ferrol ao mar’, la entidad señala que los plazos de las obras sitúan el arreglo a finales del próximo 2027, por lo que consideran que es necesario acometer un arreglo provisional antes del invierno.

De igual modo, critican también que recientemente se solicitó al Consistorio una reunión con el alcalde, José Manuel Rey, para estudiar una solución temporal hasta el inicio de la mencionada iniciativa, pero que a día de hoy no han obtenido respuesta alguna. En esta línea, insisten en que no pueden pasar “outro inverno como o pasado”, señalando que las fuertes lluvias registradas entre noviembre y febrero supusieron que el aparcamiento fuese un lodazal durante meses.

Por tanto, la ANPA del conservatorio solicita tanto a los usuarios de ambos centros como a la ciudadanía en general que tomen parte en el acto de protesta, que dará comienzo a partir de las 18.15 horas.