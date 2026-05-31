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Ferrol

Concello y Campus cierran con Ignacio Martínez de Pisón los ‘Faladoiros literarios’

La periodista de Diario de Ferrol Marta Corral moderará el coloquio con el escritor aragonés

Redacción
31/05/2026 23:20
Torrente Ballester faladoiros literarios con Manolo Rivas e Xosé Fandiño
Manuel Rivas es uno de los escritores que pasó por los 'Faladoiros'
Daniel Alexandre
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La primera edición de los ‘Faladoiros literarios’, una iniciativa conjunta del Concello de Ferrol y el Campus Industrial de la Universidade da Coruña, llega este martes a su fin con la presencia en la ciudad del último invitado del programa, Ignacio Martínez de Pisón. La cita comenzará a las 19.00 horas en la capilla del centro cultural Torrente Ballester y estará moderada por la periodista de Diario de Ferrol Marta Corral.

De Pisón es uno de los escritores más prestigiosos de la literatura española de las últimas décadas. Nació en Zaragoza en 1960, pero desde los 22 años está afincado en Barcelona. Ha publicado cerca de una treintena de obras, entre las que se encuentran ‘Nuevo plano de la ciudad secreta’, con la que obtuvo el Torrente Ballester en 1991; la multipremiada ‘El día de mañana’ –2011– o ‘La buena reputación’, distinguida en 2015 con el Nacional de Narrativa.

En el coloquio de Ferrol, el autor hablará con Marta Corral de sus dos últimas publicaciones, las memorias de ‘Ropa de casa’ y el ensayo ‘Dos tardes con Benito Pérez Galdós’, una de las referencias más evidentes en su trayectoria novelística.

Además de un escritor prolífico y afamado, Martínez de Pisón es también guionista. Así, por ejemplo, su nombre, junto con el del director de la película, Emilio Martínez Lázaro, está detrás del guion de ‘Las trece rosas’ o, más recientemente, de la cinta de animación ‘Chico&Rita’, de Fernando Trueba.

Desde que comenzaron, en febrero, pasaron por los ‘Faladoiros’ nombres como Víctor Freixanes, Ángel Basanta, Carmen Becerra, Xulio Valcárcel, Darío Villanueva y Manuel Rivas. 

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