Solo una abstención en el proceso de elección de la hermana mayor de la Cofradía de la Merced

Un momento de la eucaristía celebrada en la tarde de este sábado Jorge Meis

Helena Pena Villauso tomó este sábado posesión formalmente de su cargo como hermana mayor de la Cofradía de la Merced después de presentarse como única candidata a la reelección.

Tras el escrutinio, celebrado el viernes en presencia de 40 cofrades y con 25 votos delegados, el resultado fue contundente: 63 votos a favor, una abstención y un sufragio nulo.

Helena ya concurría con el aval previo para su reeleción, así que pocas sorpresas durante las votaciones, en las que logró la mayoría del respaldo en las urnas, que es requisito imprescindible para seguir encabezando la Junta de Gobierno de esta hermandad ferrolana.

Lo que aconteció nada tuvo que ver con lo que ocurrió cuando se presentó por primera vez como hermana mayor, en en el mes de mayo de 2021, cuando fue necesario recurrir a una segunda votación, saliendo finalmente elegida por 53 papeletas a favor y solo una en contra. En aquel momento logró ganar y también superar un hito, ya que se convertía en la primera mujer de la Semana Santa de Ferrol que ocupaba este cargo, puesto que ahora reeditará durante un mandato más.

La capilla de la Merced acogió en la tarde de hoy el acto de renovación del cargo tras la celebración de la eucaristía.