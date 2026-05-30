Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Obituario

Pesar en Canido por la muerte del párroco José Antonio Fernández

El reverendo, ya jubilado, fue ordenado sacerdote en Ferrol en el año 1963

Montse Fernández
Montse Fernández
30/05/2026 12:25
0bacfc6e-b10d-4b65-adb8-0af9d516d589
En el 2023, Fernández Santos recibió un homenaje, junto a once párrocos más, con motivo de la fiesta de Juan de Ávila, en la que se destacaron largas trayectorias como la suya, de más de 60 años) 
DMF
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La parroquia de Santa Cruz de Canido daba a conocer a través de sus canales de información en las últimas horas el fallecimiento del párroco José Antonio Fernández Santos (Castromaior, 1939).

Desde el equipo de Cáritas parroquial quisieron “agradecer profundamente os anos de entrega, dedicación e amor con que levou a nosa parroquia e a total confianza e protagonismo que lle deu ao laicado, sen o que hoxe sería imposible ter percorrido este camiño. A súa lembranza e o seu legado seguirán sempre vivos entre nós”.

Recuerdan también desde la Diócesis que el reverendo ejerció durante muchos años, además de como párroco de Santa Cruz y San Rosendo de Canido, como profesor de religión en el IES Concepción Arenal de Ferrol, donde también guardan un grato recuerdo también de su labor docente.

Sepelio, en su iglesia

El funeral por el párroco José Antonio Fernández Santos se celebrará este lunes, a las 10.00 horas, en la iglesia en la que tantos años ejerció como párroco, en San Rosendo de Canido. Tras el acto litúrgico tendrá lugar el sepelio, con traslado al cementerio de Catabois, donde recibirá sepultura.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620