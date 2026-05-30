Pesar en Canido por la muerte del párroco José Antonio Fernández

En el 2023, Fernández Santos recibió un homenaje, junto a once párrocos más, con motivo de la fiesta de Juan de Ávila, en la que se destacaron largas trayectorias como la suya, de más de 60 años) DMF

La parroquia de Santa Cruz de Canido daba a conocer a través de sus canales de información en las últimas horas el fallecimiento del párroco José Antonio Fernández Santos (Castromaior, 1939).

Desde el equipo de Cáritas parroquial quisieron “agradecer profundamente os anos de entrega, dedicación e amor con que levou a nosa parroquia e a total confianza e protagonismo que lle deu ao laicado, sen o que hoxe sería imposible ter percorrido este camiño. A súa lembranza e o seu legado seguirán sempre vivos entre nós”.

Recuerdan también desde la Diócesis que el reverendo ejerció durante muchos años, además de como párroco de Santa Cruz y San Rosendo de Canido, como profesor de religión en el IES Concepción Arenal de Ferrol, donde también guardan un grato recuerdo también de su labor docente.

Sepelio, en su iglesia

El funeral por el párroco José Antonio Fernández Santos se celebrará este lunes, a las 10.00 horas, en la iglesia en la que tantos años ejerció como párroco, en San Rosendo de Canido. Tras el acto litúrgico tendrá lugar el sepelio, con traslado al cementerio de Catabois, donde recibirá sepultura.