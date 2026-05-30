La asturiana AVS Salud, principal candidata para gestionar la residencia de O Bertón

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, durante la Inauguración de la residencia de O Bertón, el pasado mes de octubre Emilio Cortizas

La firma asturiana AVS Salud, por medio de su filial CK Senior, se postula como principal candidata para hacerse con la gestión privada de la quinta residencia promovida por la Fundación Amancio Ortega (FAO), que se ubica en Ferrol, en el barrio de O Bertón. Se trata del centro asistencial para la tercera edad más caro de todos los impulsados hasta la fecha por la entidad que preside el fundador del grupo Inditex.

La Consellería de Política Social, por medio de la Dirección Xeral de Maiores e Atención Sociosanitaria, daba un paso más en el proceso de adjudicación de la gestión de esta residencia pública en los últimos días tras valorar las cuatro compañías presentadas.

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Así, en la última mesa de contratación, celebrada la pasada semana y a la que concurrían cuatro ofertas, se ha otorgado la mejor puntuación de todas, tras la suma de puntos de las valoraciones técnicas y económicas, a la firma CK Senior Gestión SL, que ha obtenido 90,79 puntos en el proceso, superando en en 1,79 a Gero Vitalia Ourense, que pertenece al gigante de las residencias Domus Vi. Por detrás, aunque a corta distancia (88,46), se han quedado Ilunión Sociosanitario S.A., la firma que promueve la Fundación ONCE y que ya se ocupa de la gestión de la otra residencia erigida por la FAO en A Coruña (Eirís), y Gallega de Servicios Geriátricos, de la lucense Serge, que logró una puntuación total de 88,01 puntos.

Curiosamente, la oferta económica más cara de las cuatro presentadas (72,59 euros) se corresponde con la firma propuesta para hacerse con el servicio. La Xunta en sus pliegos había establecido un precio máximo de 72,80 €/día.

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El proceso de adjudicación del contrato, con un presupuesto base de licitación de 6.386.016 euros (IVA incluido), enfila así el final del mismo, habida cuenta de que estaba previsto recibir a los primeros usuarios el pasado mes de abril.

La contratación tendrá una vigencia de dos años, con inicio este ejercicio y hasta el 31 de marzo de 2028. Se podrá prorrogar por períodos máximos de un año hasta un total de cinco.

Las previsiones que baraja la Consellería de Política Social pasan por que, si todo marcha como corresponde, y la empresa entrega los papeles en tiempo y forma, los primeros residentes podrían empezar a ocupar las 120 plazas de O Bertón antes de que finalice este verano