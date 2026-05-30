El PSOE esgrime un informe para decir que la ampliación de Catabois se hizo sin prórroga en vigor
El edil Julián Reina acusa al Concello de "desmantelar" las áreas de Obras e Servizos
El grupo municipal del PSdeG-PSOE alude a un informe técnico para reiterar que las obras de ampliación del cementerio de Catabois se ejecutaron sin la prórroga en vigor.
El concejal Julián Reina asegura que el documento “destapa as vergoñas da xestión do PP”, pues en él se reconoce que “non se tramitou a proposta favorable de ampliación de prazo de execución debido á acumulación de tarefas existentes”, una sobrecarga que desembocó “na omisión deste trámite”.
Reina cree que este hecho demuestra “o desmantelamento total das áreas de Obras e Servizos, provocado por unha Relación de Postos de Traballo chapuceira, propia dun corta e pega que cargou ao persoal municipal ata o extremo”.
El edil socialista recuerda que en su momento el ejecutivo afirmó que no se concedería ninguna prórroga, “pero agora sabemos que iso non foi unha decisión política de firmeza ante a empresa, senón pura incapacidade de xestión e omisión de trámites por ter os departamentos saturados”.
El concejal indica que Intervención emitió un informe de reparo con efectos suspensivos, que levantó por decreto el alcalde el 21 de mayo “ante o risco de incorrer nun enriquecemento inxusto e ter que asumir xuros adicionais”. “Deste xeito”, añade Reina, “ordénase o pago á empresa dun importen de máis de 71.000 euros por traballos realizados fóra de prazo legal”.