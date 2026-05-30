El PSOE decidirá en Primarias quién encabeza la candidatura a la Alcaldía de Ferrol

Eva Martinez será candidata a las Primarias del PSOE ferrolano Cedida

Empiezan a ponerse las cartas boca arriba en el camino hacia las elecciones municipales de 2027 en Ferrol y, tras el anuncio de que Iván Rivas no será el candidato del BNG a la Alcaldía y de que formaciones de la izquierda como Ferrol en Común, Sumar, Anova, EU y Podemos concurrirán de forma conjunta, probablemente con la primera encabezando la coalición, es ahora el PSOE quien da un paso desvelando Primarias para la elección de la persona que será cabeza de candidatura.

Aunque no es ajeno a la formación socialista este sistema ni los nombres de los candidatos resultan desconocidos, no fue hasta ahora cuando la exconcejala Eva Martínez dio el paso al frente para anunciar que se presentará a las Primarias del PSOE local, con lo que se enfrentará al exalcalde Ángel Mato en este proceso.

El calendario de las votaciones todavía no se ha hecho público por parte de los socialistas, que esperará a la celebración del comité federal el 27 de junio para fijar el calendario oficial de las elecciones primarias destinadas a elegir a los candidatos de las elecciones autonómicas y municipales de 2027. El proceso interno acelerará la selección para que los cabezas de lista estén definidos antes de diciembre.

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Aunque en las pasadas elecciones, tras haber sido alcalde en el anterior mandato Ángel Mato, no se celebraron Primarias para dirimir al candidato, los dos comicios municipales anteriores sí decidieron cabeza de lista tras pasar por las urnas los militantes.

En 2014 fue la entonces diputada Beatriz Sestayo la que se impuso a Ramón Veloso como candidata a la Alcaldía y, posteriormente, en 2018, Ángel Mato venció a Germán Costoya, consiguiendo además en este caso el bastón de mano con el apoyo de FeC y BNG.

El PSOE ferrolano pasó más recientemente por las urnas para revalidar a Ángel Mato como secretario general –el pasado mes de junio–, imponiéndose en esta ocasión a Bruno Díaz.

Política local

El abandono de la corporación municipal de Eva Martínez, que fue edila en el gobierno de Mato de Benestar Social y Patrimonio Histórico, entre otras competencias, para ejercer el cargo de jefa de gabinete de la Secretaría de Estado de Migraciones en Madrid dejaba ya entonces la puerta abierta a su regreso a la política municipal.

La propia Martínez asegura que presentarse a las Primarias le lleva rondando en la cabeza muchos meses y, “después de hablar con militantes y diferentes sectores de la ciudad”, está decidida a dar el paso.

Su proyecto, indica, tiene sus orígenes en aquel Foro Ferrol Vivo que la propia Martínez puso en marcha hace una década.

Señala que se presenta como candidata “pero con mucha gente trabajando detrás en diferentes ámbitos” y sin ánimo de “hacer daño al partido”. El proceso, al contrario, señala que es positivo “porque cualquier militante puede dar el paso, todos podemos ser candidatos y un voto vale igual que otro, es un proceso de democracia interna”.

Martínez cuenta con que Mato sea el único oponente y con el que, en ningún caso, busca “confrontación”, asegurando estarle “tremendamente agradecida por incorporarme en su lista, esto solo se trata de dar un paso adelante en un momento nuevo y diferente”.

La candidata socialista a las Primarias asegura que la mayoría absoluta del PP ha demostrado “que no se gobierna mejor” y apuesta por hacer “un proyecto de ciudad de verdad, no de redes sociales ni de anuncios de anuncios”, apuntando que más allá de macroproyectos “la ciudad nunca estuvo tan sucia, mal conservada, menos humanizada y con más guetos en vez de ser más integradora”.

Ser mujer es también para Eva Martínez importante en cuanto a que “es triste que en pleno siglo XXI ninguna mujer aparezca como candidata, y nada mejor que hacerlo desde un partido progresista y feminista”.