El Programa de Garantía Xuvenil apoya la contratación de cuatro personas en Ferrol

Visita a la biblioteca central Xunta

La administración local de Ferrol pudo contratar en los últimos meses a cuatro personas paradas de entre 18 y 29 años en el marco del Programa de Garantía Xuvenil que impulsa la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración.

En total, según explicó la delegada territorial de la Xunta, Martina Aneiros, en su visita a la Biblioteca Municipal de la plaza de España, uno de los servicios que se beneficiaron del plan autonómico, el Concello recibió una cantidad superior a los 65.000 euros. La responsable de la administración gallega en Ferrolterra se desplazó al centro cultural para conocer a una de las personas contratadas a través de este programa, en compañía del director territorial de la Consellería promotora, Juan José Couce, y del concejal del área de Cultura, José Antonio Ponte Far.

Además de Ferrol, otros nueve municipios de las comarcas de Ferrolterra ingresaron una partida para poder hacer contrataciones en servicios y dependencias necesitados de más recursos. Así, se acogieron a esta subvención los Concellos de Pontedeume, Ortigueira, Moeche, Fene, Cerdido, Cedeira, As Somozas y Ares. En total, la cantidad destinada por la Xunta a esta iniciativa se situó muy cerca de los 200.000 euros.

Requisitos

El programa autonómico tiene como objetivo incentivar la contratación de personas jóvenes, con edades comprendidas entre los 18 y los 29 años y que estén en situación de desempleo. Un requisito indispensable es que estén incluidas en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil y que estén inscritos en el Servicio Público de Empleo de Galicia. Puede acogerse a estas ayudas no solamente las entidades locales, como los Concellos, que son los que mayoritariamente se benefician de estas subvenciones, sino también organismos intermedios sin ánimo de lucro.

El año pasado, la convocatoria del Programa de Garantía Xuvenil de la Xunta estuvo dotado con un presupuesto de 6,5 millones de euros, cofinanciados por la UE a través del programa Fondo Social Europeo de Galicia para el periodo 2021-2027. Los jóvenes contratados lo serán con jornada completa por un periodo de nueve meses.

La delegada territorial recordó que el objetivo es “mellorar a empregabilidade e a inserción profesional dos mozos”.