Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

El comité de Navantia exige un “desmentido público” del presidente por sus declaraciones

Considera que, de no hacerlo, podría interpretarse como un "globo sonda" de cara a la SEPI

Redacción
30/05/2026 23:18
Rueda de prensa del comité en febrero tras la presentación del Plan Industrial
Rueda de prensa del comité de empresa el pasado mes de febrero 
Jorge Meis
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El comité de empresa de Navantia Ferrol le exige al presidente, Ricardo Domínguez, un “desmentido público inmediato” de las declaraciones que realizó esta semana en un foro en Bilbao en el que dijo que en un futuro podría entrar capital privado en la compañía.

Aunque el responsable del grupo naval se disculpó internamente –en concreto, en una conversación con el intercentros el pasado miércoles– por tratarse de una reflexión “personal” sobre un escenario futuro que él no vería, el comité de Navantia afirma que las manifestaciones provocaron “preocupación e sorpresa en toda a plantilla”. Así, la parte social señala que esta posición “suporía un cambio de paradigma na empresa” y añade que lo urgente es “negociar un plan industrial” en el que debatir cuestiones como “o emprego, a remuda xeracional, a carga de traballo e os investimentos para afianzar a compañía a longo prazo”. Todo ello, subrayan, sin tocar el “carácter 100% público” del grupo naval.

Por ello, el comité entiende que, si el presidente no desmiente públicamente sus palabras, podría interpretarse como “un globo sonda ou reorientación ante o accionista –a SEPI– e posibles cambios políticos”.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620