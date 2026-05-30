El comité de Navantia exige un “desmentido público” del presidente por sus declaraciones

Rueda de prensa del comité de empresa el pasado mes de febrero Jorge Meis

El comité de empresa de Navantia Ferrol le exige al presidente, Ricardo Domínguez, un “desmentido público inmediato” de las declaraciones que realizó esta semana en un foro en Bilbao en el que dijo que en un futuro podría entrar capital privado en la compañía.

Aunque el responsable del grupo naval se disculpó internamente –en concreto, en una conversación con el intercentros el pasado miércoles– por tratarse de una reflexión “personal” sobre un escenario futuro que él no vería, el comité de Navantia afirma que las manifestaciones provocaron “preocupación e sorpresa en toda a plantilla”. Así, la parte social señala que esta posición “suporía un cambio de paradigma na empresa” y añade que lo urgente es “negociar un plan industrial” en el que debatir cuestiones como “o emprego, a remuda xeracional, a carga de traballo e os investimentos para afianzar a compañía a longo prazo”. Todo ello, subrayan, sin tocar el “carácter 100% público” del grupo naval.

Por ello, el comité entiende que, si el presidente no desmiente públicamente sus palabras, podría interpretarse como “un globo sonda ou reorientación ante o accionista –a SEPI– e posibles cambios políticos”.