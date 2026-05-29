Unanimidad en el pleno de Ferrol en el arreglo del Camiño da Valenta

Cuatro de las seis propuestas contaron con el apoyo unánime o mayoritario de la corporación Jorge Meis

El apartado de mociones de la última sesión plenaria del Concello de Ferrol, celebrada ayer jueves, se caracterizó por el alto número de acuerdos alcanzados, con cuatro de las seis propuestas presentadas aprobadas por unanimidad o con el voto favorable de la mayoría de la corporación, incluida la solicitada regulación de autocaravanas y vehículos camperizados en el territorio ferrolano.

El primer punto que se abordó en el encuentro, promovido por el grupo municipal socialista, fue el relativo a una demanda de varios vecinos del barrio de San Pablo, concretamente del entorno del Camiño da Valenta, que denunciaban tanto el estado de abandono de dicha pista –alertando de que el grado de maleza era tan elevado que estaba desapareciendo–, como el de la calle homónima y el Camiño do Paredón. A este respecto, los grupos de la oposición incidieron en la necesidad de mantener un diálogo constante con los residentes, no solo con las AVV, e incluso reconocieron, en el caso de Ferrol en Común y el PSOE, que el Concello llevaba muchos años sin hacer lo suficiente en dicha área. Asimismo, desde el gobierno se incidió en que ya se han realizado varias actuaciones al respecto, pero que había que seguir impulsando otras, por lo que apoyaron la moción.

No corrió la misma suerte la propuesta del BNG para instar a la Xunta a que integre en el Servizo de Galego de Saúde a la asociación Asfedro, aunque no por falta de acuerdo. Y es que todos los grupos políticos coincidieron en la importancia de la entidad y destacaron el trabajo esencial que lleva realizando en la ciudad desde hace décadas e incluso en la necesidad de que se concrete esta incorporación. No obstante, desde el grupo popular se optó por votar en contra porque, como explicó su portavoz, Pamen Pieltain, es un trabajo que ya está realizando el gobierno autonómico, pero que es más complejo que el realizado con centros similares de carácter público.

Destacó, asimismo, el “doblete” –como bromeó la edila Nerea Purriños– que realizó Ferrol en Común con sus dos mociones, ambas aprobadas por unanimidad. La primera fue la mencionada regulación municipal para autocaravanas, una normativa que todos los grupos consideraron esencial, especialmente en la época estival, para evitar el conflicto entre los vecinos y los usuarios de estos vehículos –como ya aconteció el año pasado–. Así, el debate fue algo más tenso que los anteriores, pero sin llegar al reproche, con el BNG criticando las deficiencias de los servicios actuales –y defendiendo que el reglamento de la Fegamp sirva únicamente como base– y el PSOE reivindicando las medidas realizadas durante el anterior mandato. De igual modo, el grupo popular señaló que ya se está elaborando esta ordenanza y detalló algunas de las medidas que se habían tomado –la señalización en las playas se completará antes del inicio de la campaña–, aunque también reconoció que era necesario intensificar el mantenimiento del área de A Malata.

En cuanto a la segunda, relativa a la implantación de un sistema de bicicletas eléctricas en el municipio, todas las formaciones concordaron que era un servicio cada vez más necesario –y que, por sus propias características, permitía ser usado por un rango mayor de población– y que se ajustaba tanto a los objetivos de la Agenda 2030 como a los de movilidad del gobierno local. De esta forma, la única crítica como tal fue la petición del PSOE al Concello a no dejar de lado el Pacto de Alcaldes por el Clima.