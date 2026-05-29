Seis alumnas del IES Saturnino Montojo, vencedoras de la primera Liga Escolar de Debate

Encuentro de las ganadoras con el conselleiro Educación y la directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa Cedida

La primera edición de la Liga Escolar de Debate que impulsa la Xunta de Galicia resolvió su última fase este viernes 29 en un instituto de A Coruña. Al escalón más alto del podio subió un equipo integrado por seis alumnas del IES Saturnino Montojo de Ferrol, que compitieron entre un total de 60 estudiantes de distintos puntos de la Comunidad.

Inés Toimil, Martina Santorum, Lada Zulinska, Mariana González, Carmen Hermida y Sara Pérez son las alumnas que componen el equipo ganador, que recibió un distintivo especial. Además, el profesorado implicado también obtiene sus correspondientes certificaciones de innovación docente.

Por supuesto, estas estudiantes participaron en la fase final, que se desarrolló en el IES Plurilingüe Eusebio da Guarda, en A Coruña, donde se encontraron con el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, y la directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández.

“Trátase dunha actividade pensada para que o alumnado prepare os temas e traballe a súa oratoria e a exposición e defensa de argumentos, ao tempo que fomentamos o diálogo, a resolución pacífica das discrepancias e o traballo en equipo”, destacó el conselleiro.

Podio

Entre los 15 centros participantes en esta primera edición se eligió al equipo ferrolano como ganador, al que le siguieron los concursantes del IES Xulián de Magariños, de Negreira.