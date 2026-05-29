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Ferrol

Rey Varela avanza a los vecinos de Doniños el futuro aglomerado de la carretera de Penencia

El alcalde y el concejal de Obras mantuvieron este viernes un encuentro con la AVV en el marco del plan de barrios

Redacción
29/05/2026 19:51
Se desbrozaron más de 3.000 metros lineales en el núcleo urbano
Se desbrozaron más de 3.000 metros lineales en el núcleo urbano
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El Concello acometerá en un futuro el aglomerado de la carretera de Penencia, que se sufragará con cargo a los fondos provinciales del Plan de Obras e Servizos (POS) Complementario del pasado 2025 de la Diputación. Así se lo trasladó este mediodía el alcalde, José Manuel Rey, a la directiva de la AVV San Román de Doniños, señalando además que los trabajos de la primera fase del saneamiento del rural comenzarán “próximamente”, pero que se convocará una reunión previa con la vecinanza para abordar como se desarrollará el proyecto.

El encuentro celebrado este viernes, en el que también participó el concejal de Obras e Servizos, José Tomé, sirvió, de igual forma, para abordar las diferentes actuaciones realizadas en la parroquia durante los últimos días, en el marco del plan de barrios municipal. De este modo, el regidor destacó de todas estas labores las de conservación de zonas verdes, detallando que la pasada semana se habían desbrozado más de 3.000 metros lineales a lo largo del núcleo urbano, con especial cuidado en el entorno del local de la AVV, en el que sanearon 148 metros cuadrados.

De igual modo, la empresa responsable de la gestión de residuos acometió la limpieza de 19 colectores de basura y la higienización de unos 300 metros de cunetas en la mencionada carretera de Penencia. A nivel eléctrico, los servicios municipales realizaron siete actuaciones de mantenimiento.

La siguiente parada del plan de barrios, y última antes del parón veraniego, será en Brión.

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