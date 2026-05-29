Los grabados del belga Rodolphe Schönberg llegarán a Exponav con el cierre de la actual exposición este domingo

Imagen de archivo de la sala Carlos III de Exponav Daniel Alexandre

Este fin de semana será el último para visitar la exposición ‘Colores del mundo rompen fronteras’, que reúne obras de Paloma Díaz-Castroverde, Juan Massana, Carlos Barcón y Francisco Ruiz Gómez, en la sala Carlos III de Exponav. La muestra se cerrará este domingo 31 para dejar espacio a la del grabador y dibujante belga Rodolphe Schönberg, que se inaugurará el jueves 4 de junio, a las 19.00 horas.

La obra del artista de Bruselas, que fue fusilado por la Gestapo en 1944, se centra en temas relacionados con el mar. En la muestra que se estrenará la próxima semana se incluirán 43 estampas, propiedad del Museo do Gravado de Artes de Ribeira, que colabora con Exponav cediendo esta selección de obras.

En la capital de Bélgica, su ciudad natal, Schönberg frecuentó la Academia de Bellas Artes y después empezó a formarse con artistas nacionales como Kurt Peiser y Gérard Jacobs. Al principio, empezó a retratar los ríos de la provincia de Zelanda, en Países Bajos, con la técnica del aguafuerte, así como los puertos de esta zona de pescadores. Los barcos y el mar fueron ganando terreno en su obra hasta el punto de protagonizar la mayor parte, que fue expuesta en Bruselas, París y Róterdam.

Además, en la II Guerra Mundial se puso al frente de un grupo rebelde de intelectuales y artistas que se oponían a los nazis.