La Diputación colabora con Teima Down para apoyar la inserción laboral de sus usuarios

La entidad recibirá una ayuda del 80% del coste total del programa subvencionado AEIG

El pleno de la Diputación de A Coruña aprobó ayer, por unanimidad, un convenio con la Asociación Síndrome de Down Teima Ferrol por el que la institución provincial aportará una partida de 44.568,96 euros para apoyar el funcionamiento de un programa especializado en inserción sociolaboral dirigido a personas con discapacidad intelectual.

La subvención de la Diputación representa el 40% del coste total del programa, que asciende a 112.051 euros, y permitirá mantener un “servicio clave” para que las personas con síndrome

de Down puedan adquirir competencias personales, sociales y profesionales orientadas a su incorporación al mercado de trabajo, como aluden desde la administración provincial. Su presidente, Valentín González Formoso, subrayó que este convenio “reflicte o compromiso da institución provincial cunha sociedade máis inclusiva, na que todas as persoas teñan a oportunidade de desenvolver o seu talento e construír un proxecto de vida propio”.

González Formoso añadió al respecto que “un emprego digno é unha das ferramentas máis poderosas para gañar autonomía, autoestima e igualdade real de oportunidades. Por iso é tan importante apoiar entidades como Teima Down Ferrol, que realizan un traballo imprescindible acompañando ás persoas, ás familias e tamén ás empresas neste proceso”, afirmó.

Un emprego digno é unha das ferramentas máis poderosas para gañar autonomía, autoestima e igualdade real de oportunidades" Valentín González Formoso (Presidente de la Diputación)

El programa desarrollado por Teima Down Ferrol está orientado a superar las barreras que aún dificultan el acceso al empleo de las personas con síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales. Para eso, la entidad trabaja a través de itinerarios individualizados que combinan formación, desarrollo de habilidades sociales, adquisición de hábitos laborales y preparación para el desempeño de un puesto de trabajo. La intervención no se limita a la formación previa, explican desde la institución provincial, sino que se extiende también al tejido empresarial de la comarca de Ferrolterra.

El proyecto incluye labores de prospección de empresas, análisis de puestos de trabajo, identificación de perfiles idóneos y acompañamiento técnico durante las primeras fases de la incorporación laboral, ofreciendo así orientación continuada a las familias al tiempo que se desarrollan acciones de sensibilización social con el objetivo de normalizar la presencia de estas personas en el ámbito laboral.

Formoso puso en valor “a importancia de conectar as entidades sociais, as administracións públicas e o tecido empresarial”, y recordó que “a inclusión laboral é fundamental na vida destas persoas”.

El objetivo final del programa es favorecer la igualdad de oportunidades y facilitar que las personas participantes puedan desarrollar una vida más independiente.