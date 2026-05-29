La construcción de la terminal de cruceros de Ferrol comenzará a finales de este año

Infografía extraída del proyecto básico de la terminal Cedida

La terminal de cruceros de Ferrol comenzará a construirse antes de que acabe el año. El consejo de administración de la Autoridad Portuaria celebrado este viernes aprobó la concesión a Global Ports Holding para urbanizar y explotar la infraestructura, que se localizará en el muelle del espigón exterior, en la parte posterior de la lonja. Tal como se anunció en octubre pasado, el plazo en el que la empresa gestionará el servicio es de 30 años.

Los detalles del proyecto básico ya se publicaron en su momento, pero ahora deberán concretarse en el documento definitivo que tendrán que validar los servicios técnicos para que el organismo que preside Francisco Barea pueda otorgar el permiso de obra. En todo caso, la junta de este viernes establece que este proyecto constructivo tendrá que presentarse, como muy tarde, dentro de tres meses y el inicio de las obras no podrá demorarse más allá de seis, por lo que la ejecución de las instalaciones de la terminal deberá empezar en este 2026.

La terminal se desarrollará en un área de 960 metros cuadrados dividida en dos fases. La primera ocupará una parcela de 480 metros cuadrados que se duplicará posteriormente cuando la dársena esté plenamente operativa para amarrar buques de gran eslora. Al margen de los dos edificios, Global Ports Holding deberá suministrar una segunda instalación en la zona del muelle Fernández Ladreda, en este caso móvil, para cuando haya dos atraques simultáneos.

El Puerto incide en que la terminal será de uso abierto a todas las navieras, consignatarias y prestadoras del servicio portuario de pasaje, una característica que favorecerá, explica, el incremento de escalas.

En el edificio principal, el primero que se levantará, se ofrecerán prácticamente todos los servicios al pasaje, desde la colocación de las pasarelas al buque hasta el guiado de los turistas o el control de equipajes.