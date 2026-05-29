La AECC promueve varias acciones para concienciar sobre tabaquismo

Más de 171.000 personas en la provincia son fumadores habituales AEIG

La Asociación Española contra el Cáncer ha promovido estos días diversas acciones enmarcadas en el Día Mundial sin Tabaco, que se celebra mañana, 31 de mayo. Así, en las últimas horas se han organizado charlas, mesas informativas y acciones de sensibilización en centros sanitarios, educativos y universitarios de la comarca y la provincia. En el caso de Ferrolterra, las propuestas se han producido en el Campus de Esteiro y el CPI Atios, de Valdoviño.

Desde la entidad social recuerdan que el tabaquismo sigue siendo uno de los principales retos de salud pública. “Está relacionado con uno de cada tres casos de cáncer y sigue siendo una de las principales causas evitables de esta enfermedad”. Según la OMS, más de siete millones de personas fallecen cada año por su consumo “y más de 1,6 por la exposición del humo de segunda mano”.

La AECC recuerda que en España más de 50.000 personas pierden la vida cada año por causas relacionadas con el tabaquismo. A esta realidad se suma una preocupación creciente en la población joven, donde el uso de nuevos dispositivos como los cigarrillos electrónicos o vapeadores sigue en aumento: el 22,8% de los adolescentes entre 14 y 18 años los consume y el 44,3 los ha probado alguna vez. También advierten de que el 80% de los casos de tabaquismo comienzan antes de los 18 años. La entidad aporta datos concretos de la provincia coruñesa, donde fuman, de media, 171.515 personas, de las que 10.553 son jóvenes de entre 15 y 24 años.

Espacios sin humo

La organización informa que en la actualidad ya son 77 los espacios libres de humo en A Coruña, entre ellos el Campus de Ferrol. Precisamente aquí, estos días, se han desarrollado acciones formativas en el Edificio de Apoio ao Estudo, donde hubo reparto de dípticos sobre la afectación que tiene para la salud el hecho de fumar. También los niños del CPI Atios de Valdoviño recibieron información sobre la campaña.

Un momento de la presentación de los paseos que organiza la delegación local Jorge Meis