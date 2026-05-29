Ferrol regresa al Siglo de las Luces para impulsar su candidatura a Patrimonio Mundial de la Unesco

Baile ilustrado, este viernes Jorge Meis

En la Ilustración está el nacimiento del Ferrol contemporáneo y a la Ilustración regresó ayer la ciudad naval en un festival que organiza el Centro de Iniciativas Turísticas, Económicas e Sociais –Cites– en colaboración con el Concello y que busca poner su grano de arena a la candidatura a Patrimonio Mundial de la Unesco.

Son ya seis ediciones y la cita sigue ganando peso, que se traduce en una mayor implicación de la ciudadanía y, también, en la suma de nuevas actividades, a pesar del contratiempo que supuso su suspensión el segundo fin de semana de este mes debido al mal tiempo. En las últimas semanas el ambiente “ilustrado” fue in crescendo, con banderas en edificios e intervenciones artísticas como las de Carmen Martín. La involucración del tejido comercial y vecinal –la AVV de A Magdalena colabora intensamente en el alquiler de vestidos de época– es determinante para llegar al mayor número de personas de todas las ediciones celebradas hasta ahora.

El ejemplo de esta mayor presencia en la ciudad fue el encuentro intergeneracional con el que se abrió el fin de semana de actividad este viernes por la mañana. El alcalde, José Manuel Rey, apuntó en este sentido la “feliz coincidencia” con el tercer centenario de la creación del Departamento Marítimo del Norte, “un feito clave”, dijo, “que marcou o inicio do gran desenvolvemento urbano, naval e social da cidade”.

Esperanza Piñeiro, Fernando Iguacel y Jaime Antón fueron los premiados

Los participantes en esta actividad dibujaron el número 300 y la bandera de Ferrol en la plaza de Armas. Fue el alumnado del Cristo Rey, Jesús Maestro, IES Saturnino Montojo, Isaac Peral, Belén, San Rosendo y Sagrado Corazón, pero también las personas usuarias del comedor sénior de la calle Río Xubia, del centro sociocomunitario de la Xunta en Ferrol, de los centros de día de Caranza, Esteiro y de la Casa do Mar, y de la residencia de mayores de Caranza los que contribuyeron a confeccionar un mosaico que tiene “moitísimo traballo” detrás, añadió el primer edil, “como tamén o ten toda esta programación”. “É fermoso ver”, subrayó, “como maiores e pequenos vos xuntades por Ferrol e ese é o verdadeiro espírito deste festival: unir a todos os ferroláns a través da historia”.

Más actividades

El programa se reanudó por la tarde en dos espacios simultáneamente. Por un lado, Amboage, con decenas de personas ataviadas con vestidos de época, también las más jóvenes, que protagonizaron un nuevo encuentro de ‘influencers’ locales, una de las estrategias de la organización para difundir el festival más allá de las fronteras de la ciudad, uno de los aspectos que más contribuirán a avanzar en el objetivo de conseguir el reconocimiento de Patrimonio Mundial, aparte de la implicación local. La acción también llevó a un nutrido grupo de personas a participar en la visita guiada por la experta Isabel Díaz-Robles por el Ferrol de la Ilustración desde el muelle, que se solapó parcialmente con el pasacalles por el barrio de A Magdalena.

Tras el recorrido, el cortejo regresó a la céntrica plaza para la entrega de los Premios Ilustrados 2026, que en esta ocasión recayeron en los historiadores Esperanza Piñeiro San Miguel y Jaime Antón Viscasillas, así como en el presidente de la Junta General de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa, Fernando Iguacel Selle, “pola súa contribución ao festival e o seu traballo de difusión da época dourada do século XVIII”. La soprano Rosalía Varela Martín puso la voz en una actuación memorable que precedió a los bailes ilustrados.

La obra de teatro ‘Terror Ilustrado’ a las 22.00 pone el broche este sábado a la sexta edición

Una sesión nocturna, en la residencia militar El Baluarte, en la plaza de España, puso el colofón a una primera jornada que tendrá continuidad en este sábado con muchas actividades. Así, habrá un pasacalles a las 11.00 que finalizará en Amboage, donde tendrán lugar los “retratos ilustrados en vivo”, a la 13.30 –en este caso con cita previa en el teléfono 657 033 782–, sesiones de maquillaje –de 12.00 a 14.00 e de 19.00 a 20.30 horas– y el gran duelo, a las 12.30. Las personas caracterizadas de época podrán disfrutar también de un aperitivo, alrededor de la una del mediodía.

La actividad prosigue por la tarde, con un nuevo pasacalles a las 18.30 horas y el gran baile ilustrado –19.45– que organizan colectivos de la ciudad La representación de la obra de Teatro Calavera ‘Terror Ilustrado’, a las 22.00 en el Cantón, pondrá el punto final a un evento que sigue creciendo año a año.