El PSOE solicita al Concello que la nueva ubicación del Arquivo de Ferrol se ajuste a la normativa

Actual sala de consulta del Arquivo de Ferrol Cedida

El grupo municipal socialista, a través de la concejala Montse Dopico, celebró este viernes la decisión del Concello de volver a trasladar el Arquivo de Ferrol, solicitando al mismo tiempo que la futura ubicación cumpla con las características establecidas en la normativa específica de 2003 para este recurso.

Como se recordará, fue esta misma formación la que solicitó en el pleno ordinario del mes de febrero el cambio de localización, tras haber quedado reducido el espacio original del directorio al de sus antiguos baños a causa de las obras acometidas en el palacio consistorial en el año 2025. Así, después de lograr en la mencionada sesión el apoyo unánime de la cámara, los socialistas buscan que el Arquivo cuente “cunhas instalacións acordes aos fondos que custodian dende hai máis de 300 anos”.

A este respecto, Dopico Malde recordó que el artículo ocho del ordenamiento específico para este recurso establece que el mismo debe estar preferentemente en el Ayuntamiento y contar con tres espacios diferenciados –zona de trabajo para los funcionarios, sala de consultas y el depósito en sí–, además de cumplir “as normas técnicas precisas” para garantizar la conservación de los documentos. De igual modo, la concejala incidió en que el Consello de Arquivos de Galicia deberá avalar el traslado.

Por último, la edila censuró que la biblioteca personal de Julia Uceda “continúa en caixas no obispado”.