El Concello solicitará a Sanidade el cambio de denominación del centro de salud de Serantes

Centro de salud de Serantes Jorge Meis

El centro de salud de Serantes adoptará la denominación, de no oponerse la Consellería de Sanidade, de Doutor José Pedrouzo Bardelas, vecino de Ferrol, facultativo en la ciudad naval y uno de los pioneros en el diagnóstico de la asbestosis, fallecido el año pasado tras sufrir una dolencia cardiovascular mientras conducía por Fene.

Así, la corporación municipal apoyó este jueves de forma unánime la declaración institucional en recuerdo de este querido médico que incluso ejerció de concejal, dando así respuesta a una propuesta que partió de la Asociación de Vecinos de Serantes. Fue, sin duda, el momento más emotivo de la sesión plenaria, con todos los portavoces poniendo en valor la calidad humana y profesional de Pedrouzo Bardelas e incluso compartiendo recuerdos.