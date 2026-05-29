Distinción, por partida doble, para el Área Sanitaria de Ferrol

La gerente del Área, Fernanda López, junto a otros responsables médicos durante el acto celebrado en Compostela este jueves ASF

Los VI Premios Redacción Médica a la Sanidad gallega nombraron como finalistas, en un acto que se celebró en la tarde de este jueves en Santiago de Compostela, a los Servicios de Nefroloxía y Dixestivo, en la categoría de mejor Servicio Hospitalario, por su colaboración en beneficio del paciente con Enfermedad Inflamatoria Intestinal. Así, la distinción le ha correspondido al Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol, en la categoría de Hospital Público; y al centro de salud de Ortigueira, como mejor centro de Atención Primaria.

Esta publicación sanitaria especializada organiza estos VI Premios con el objetivo de poner en valor el trabajo realizado por los profesionales sanitarios y las diferentes entidades; y reconoce, a través de esta actividad “Premios Redacción Médica á Sanidade Autonómica”, la labor que realizan los principales agentes que integran el sector sanitario de una determinada comunidad: hospitales públicos y privados, centros de atención primaria, sociedades científicas, investigadores, o asociaciones de pacientes, entre otras.

Tal y como ellos mismos indican, Redacción Médica “selecciona os candidatos máis destacados de máis dunha ducia de categorías e, seguidamente, un prestixioso xurado formado por diversas personalidades do ámbito sanitario español escolle aos gañadores de cada unha delas".

Colaboración Dixestivo-Nefroloxía

En el campo de los Servicios Hospitalarios, fueron nominados los de Dixestivo y Nefroloxía por la aplicación de una técnica de depuración y eliminación de células inflamatorias, denominada "Granulocitoaférese". En el primero de los departamentos citados se cuenta con una unidad de Enfermedad Inflamatoria Intestinal que sigue a los pacientes con esta patología y les ofrece determinadas alternativas terapéuticas. Según el perfil del paciente y el grado de afectación, se opta por una u otra.

Explican desde el Área Sanitaria que, gracias a la colaboración entre estos dos servicios citados, se incorporaba esta nueva técnica para los pacientes con colitis ulcerosa, que consiste en poner en contacto la sangre del paciente con un filtro que retiene las células implicadas en la inflamación asociada a la enfermedad.

“Estamos ante unha técnica máis sinxela que a hemodiálise convencional, polo que as unidades adicadas a esta técnica son os emprazamentos ideias para levalas a cabo, e a Enfermería destes espazos é a que a realiza xa que ten experiencia neste ámbito", explicaba el responsable de Nefroloxía, Pablo Bouza Piñeiro, en su puesta en marcha.

Por su parte, Ana Echarri Piúdo, responsable de Dixestivo, añadía que “non todos os pacientes precisan deste sistema de aféresis, solo aqueles con colite ulcerosa dependente de corticoides o refractarios". Es una herramienta terapéutica más que se incorporó para un mejor control de los pacientes. En ese sentido, en general, acceden a la misma personas que no responden o no pueden recibir algún tipo de fármaco, o que tienen algún riesgo por patologías asociadas, de modo que se añade esta fórmula de tratamiento, sola o combinada.

La técnica en cuestión se asemeja a la diálisis en cuanto a que puede eliminar elementos tóxicos del plasma de los pacientes, pero ejerce un mecanismo añadido, porque, además de filtrar, produce la adherencia a la columna de células inflamatorias o células de la inmunidad, con lo que disminuye el número de estas células que retornan al torrente sanguíneo.

Todo este conjunto de cambios ayuda a reducir la inflamación de la mucosa del colon, porque las células de la inmunidad están continuamente entrando y saliendo del torrente circulatorio a la pared intestinal y viceversa, y por ello, los cambios generados en sangre, también tienen un impacto en la pared del tubo digestivo.

Los Servicios de Digestivo y Nefrología atienden entre dos y tres pacientes al año con esta técnica para enfermos complejos, y refractarios a otro tipo de tratamientos.

Desde hospital de referencia recuerdan que la Enfermedad Inflamatoria Intestinal es una afección de etiología autoinmune del aparato digestivo, que integra principalmente la enfermedad de Crohn y la Colitis Ulcerosa. Puede afectar a cualquier parte del tracto digestivo y tener complicaciones a lo largo de su curso.

Esta patología puede afectar a personas desde una edad muy temprana, pasando a ser enfermos crónicos, que tienen que acudir en diversas ocasiones a los centros sanitarios. Además, puede tener otras manifestaciones extraintestinales, que impliquen una necesaria interrelación con otras especialidades médicas y quirúrgicas.

Se diagnostican unos 30 nuevos casos al año de estas patologías en el Área Sanitaria de Ferrol, que cuenta con una unidad específica para estas patologías.

Con respecto a la distinción al centro de salud de Ortigueira, como finalista en el ámbito de la Atención Primaria. Este centro médico atiende a una población de 5.316 personas, realizándose un total de 41.843 actos asistenciales, 29.313 en el ámbito de la Enfermería, 3.101 en el de la Pediatría; 3.399 actos con el departamento de matronas y matrones, más de 5.400 en Odontología e higiene bucodental y 2.753 en Farmacia.