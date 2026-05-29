Día de despedidas en el Marcide: 23 profesionales culminan su fase de formación residente

Un momento del acto de despedida de residentes Daniel Alexandre

Profesionales del Área Sanitaria de Ferrol despedían este viernes a los 23 compañeros y compañeras que concluyen su formación residente en el CHUF. En el pasado mes de abril, se despedía a las 10 residentes de Enfermería, y los y las profesionales del complejo hicieron ahora lo propio con los ocho de la especialidad de Medicina Familiar y los 15 de otras especialidades del ámbito hospitalario (uno por área): Anestesia y Reanimación; Anatomía Patológica; Aparato Digestivo; Cirugía General; Traumatología; Dermatología: Farmacia Hospitalaria; Medicina Interna; Obstetricia y Ginecología; Oftalmología; Pediatría; Psicología Clínica; de Psiquiatría; Radiodiagnóstico y Urología.

En el acto de despedida hubo la reiteración del agradecimiento a tutores y colaboradores docentes, emociones, entrega de regalos, y música de piano de mano de unas de las residentes que se marcha, Raquel Iglesias. Hablaban en nombre de todos los profesionales que culminan residencia: Antía Galindo Cernadas, Wendy Loachamin Cholca, Víctor Lores Tojeiro y Pablo Mancebo Fernández.

La sesión de despedida tuvo lugar en el salón de actos del hospital Arquitecto Marcide Daniel Alexandre

Los profesionales reiteraron las gracias a tutores, colaboradores docentes y adjuntos, agradecimiento en el que coincidieron todos los que tomaron la palabra, destacando "la paciencia y por aportarnos conocimientos" y resaltaron también "la importancia de trabajar con humanidad con los pacientes”. También subrayaron que creen "en esta profesión y en lo que hacemos. Gracias por la formación en la prudencia, en el trabajo en equipo, y por la experiencia en el día a día. Nos vamos con mayor conciencia de la profesión, y con un mayor compromiso y respeto por los pacientes y los compañeros”.

Despedida a los residentes de Enfermería que culminan su formación especializada Más información

Por su parte, la gerente del Área Sanitaria de Ferrol, Fernanda López Crecente, también agradeció el hecho de que hubieran elegido Ferrol para formarse, y quiso sintetizar en tres puntos la etapa que finalizan: “Ampliade e coñecede o entorno cunha visión humanística; avogade pola humanidade, nunha etapa de tecnoloxía e probas, hai que escoitar ó paciente e á súa familia; e potenciade o traballo en equipo, coñecendo ós compañeiros, non só da especialidade, senón doutros servizos".

Por su parte, Tamara López Cela, presidenta de la Comisión de Docencia de Atención Familiar e Comunitaria, recordó que en esta fase aprendieron “rigor, constancia e capacidade de adaptación”. Los invitó además “a acompañar ás persoas no momento máis vulnerable da súa vida e a ver os pacientes como unha persoa no seu contexto". También tuvo "un agradecmento sinceiro para todos aqueles implicados na vosa formación, pola enorme xenerosidade". López Cela concluyó recordándoles que "o sistema sanitario necesítavos preparados e comprometidos, porque o que facedes importa, e moito".

Por último, Ramón López de los Reyes, jefe de estudios y presidente de la Comisión de Docencia del CHUF, apeló a la “pluralidade e a liberdade, e que todo o mundo teña acceso ao sistema sanitario público do que sodes un piar básico. Esta época non a ides esquecer nunca”, remataba.

Amplia experiencia

El Área Sanitaria de Ferrol cuenta con acreditación docente desde el año 1978, fue de las primeras; y tiene ya un total de 27 las especialidades acreditadas en la actualidad. Son más de un centenar los tutores y colaboradores docentes en los distintos centros acreditados del área Sanitario de Ferrol.

Desde la demarcación sanitaria local recordaron que la formación sanitaria especializada es la máxima titulación que existe en el ámbito formativo e implica responder a unos estándares determinados.

Su reconocimiento repercute de manera significativa en la calidad asistencial beneficiando a los usuarios y usuarias en tanto que exige seguir manteniendo criterios de excelencia en la labor asistencial, además de una continua actualización en la formación de las y de los profesionales.

En términos generales, ya que cada ámbito tiene sus peculiaridades, en el caso de los Médicos Internos Residentes de la especialidad en Medicina Familiar y Comunitaria, para completar su formación, los nuevos profesionales comienzan trabajando los primeros meses en un centro de salud del área, y posteriormente rotan en los centros hospitalarios.

Por su parte, los profesionales residentes del resto de especialidades realizan las rotaciones y guardias correspondientes en los centros sanitarios del CHUF.

De manera global, la supervisión del trabajo de estos jóvenes corre por cuenta de los tutores, que son la referencia de los residentes durante su etapa formativa. Al final de cada rotación, estas personas son evaluadas por su tutor, calificándolos en base a sus conocimientos, habilidades y actitudes. Estos resultados, junto con los méritos adicionales, como sesiones clínicas o investigaciones que cada uno pueda tener, establecen su evaluación anual y final, por un comité de expertos.