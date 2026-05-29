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Ferrol

Álvaro de Bazán revivió este jueves en Ferrol con la ponencia del historiador Pedro Perales Garat

El héroe de la escuadra centró la conferencia que se celebró en el Museo Naval

Redacción
29/05/2026 14:06
Museo Naval conferencia sobre Álvaro de Bazán
Perales Garat durante la conferencia, ayer, en el Museo Naval | daniel alexandre
Daniel Alexandre
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La Sala de Exposiciones del Museo Naval de Ferrol acogió este jueves, desde las 12.00 horas, la conferencia ‘Don Álvaro de Bazán. El mejor de los nuestros’, un acercamiento a la figura del insigne marino que estuvo a cargo del capitán de fragata retirado del Cuerpo General de la Armada, licenciado en Historia y diplomado en Estudios Avanzados de Arqueología y Prehistoria, el ferrolano Pedro Perales Garat. 

Contó con la presencia del Almirante Jefe del Arsenal, el vicealmirante Vicente Rubio Bolívar; el concejal de Cultura, José Antonio Ponte Far; la vicerrectora del Campus Industrial, Ana Ares, y el gerente de Exponav, Rafael Suárez, entre otras autoridades civiles y militares, además del público que llenó la estancia. 

Fue el director del Museo, el capitán de fragata Juan Gómez Corbalán, quien se encargó de presentar al ponente que, apoyándose en una presentación audiovisual, repasó la densa biografía de Bazán. 

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La intensa vida del marino sirvió para recordar también las batallas de las que tomó parte como capitán de diversas escuadras, pero Perales Garat quiso además rememorar cómo eran los navíos de la época. Asimismo, hubo tiempo para el anecdotario sobre un personaje histórico que, en su época, era conocido en todo el mundo. 

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