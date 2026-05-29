Alumnado del San Xoán de Filgueira pone voz a la ruta 'Ferrol en Feminino'

Un momento de la presentación audioguias Ferrol en feminino do CEIP San Xoán de Filgueira Daniel Alexandre

Los estudiantes se convirtieron por unas horas en unos guías turísticos muy implicados y comprometidos

Pocos recorridos por Ferrol pueden ser más gratificantes que aquellos que permiten seguir la pista de sus mujeres, sus pioneras, aquellas que marcaron el camino a seguir y que son fruto de iniciativas como ‘Ferrol en Feminino’, una ruta por las entrañas de ese pasado escrito por ferrolanas que tejieron su propia historia y que desde el gobierno municipal han sabido rescatar y destacar hace ya años.

Pero si la citada iniciativa es hermosa en sí misma, no lo es menos la que ayer presentaron profesorado y alumnado del CEIP San Xoán de Filgueira de Ferrol, que le han dado una vuelta a la propuesta convirtiendo a los propios estudiantes en guías turísticos de lujo. Tuvimos ocasión de participar en esta ruta y contemplar el orgullo del personal docente y las familias de los pequeños, pero también de los propios niños, “que fixeron un traballo excelente, aprendendo de memoria os textos e profundizando na historia de cada unha destas mulleres”, explicaba una de las tutoras del centro.

PDI

El colegio desarrolla a lo largo del curso su Proyecto Documental Integrado que los ha llevado a investigar la historia de diferentes puntos del territorio local, así como diversos personajes de la mitología clásica, artúrica y gallega relacionados con la urbe naval y con la figura de Begoña Caamaño, homenajeada este año por el Día das Letras Galegas.

Así, en ese proyecto, titulado ‘Auga, maxia, encantamento... Ferrol a través do tempo’ pudieron poner en valor el entorno natural e histórico de la comarca y el patrimonio cultural de la misma, decidiendo entonces darle vida a la ruta ‘Ferrol en Feminino’, “investigando e traballando arredor dalgunhas das mulleres anónimas e non tan anónimas que formaron parte e deixaron pegada nesta vila”. Así, apoyándose en la publicación de la concejalía de Igualdade, ‘Ferrol en Feminino. Mulleres na historia da cidade’, y con la colaboración de las profesionales de la oficina de Turismo y el profesorado, se gestó su particular itinerario guiado.

Foto de grupo delante de las letras de Ferrol, en el puerto de Curuxeiras Daniel Alexandre

Paneles y códigos

El acto comenzó a las 11.00 horas en el puerto de Curuxeiras y avanzó hasta la calle Espíritu Santo, para proseguir por San Francisco hasta llegar a la plaza Eduardo Pondal, desde ahí avanzaron por la calle Magdalena, con paradas en los números 219, 220 y 181. La ruta siguió hasta la calle Real, deteniéndose el grupo en los números 177 y 120 hasta culminar el recorrido en la Puerta del Dique. Durante el trayecto se recordó la vida y logros de Ángela Ruíz Robles; Aurora Rodríguez Caballeira y Hildegard Rodríguez; Juana Díaz de Lemos; Antonia Alarcón; Concepción Arenal y Teresa Bouza. Quienes realizaron el itinerario guiado por los escolares del centro –de 2º hasta 6º de Educación Primaria– pudieron conocer también profesiones y labores asociadas a las protagonistas, como costureras, descargadoras, lavanderas, aguadoras, pescaderas, carboneras y hasta las estibadoras del Dique de la Campana.

En cada parada los niños fueron los grandes protagonistas, narrando pequeñas historias asociadas a cada una de las mujeres homenajeadas, pero también ayudando en la colocación de los paneles informativos elaborados para la ocasión y que contienen los QR que permiten acceder a los comentarios grabados por los escolares. Cada cartel, elaborados en materiales respetuosos con el medio ambiente, permanecen ahora clavados en diferentes puntos o exhibidos en establecimientos de la ciudad.

Alexandra Sieiro Rodal, la directora del CEIP San Xoán de Filgueira de Ferrol, manifestó la ilusión que representa para el centro este proyecto y se mostró muy agradecida “por poder compartir o traballo que estes nenos e nenas levan feito na escola e que hoxe sae dela para ser compartido e aproveitado pola comunidade da que formamos parte, xa que esta é a nosa forma de agradecer e pór en valor a vila e a súa xente, esta acción é tamén un exemplo de que os máis pequenos teñen moito que dicir sobre esas mulleres ferrolás, que foron, e son, un piar fundamental na vida e progreso da cidade. Moitas delas, anónimas, levantaron invisibles e en silencio a comunidade que hoxe somos, sostendo, acompañando, liderando e sacando adiante de maneira incansable xeración tras xeración...”. La responsable del centro también habló de otro grupo de ferrolanas, ya con nombre propio, “que desafiaron as normas, perseveraron nas súas ideas e medraron na historia e, moitas veces, sen darse conta, puxeron no mapa a esta cidade”. Sieiro también añadió que la idea fue “darlle voz ao roteiro ‘Ferrol en Feminino’ por medio dos nosos alumnos e alumnas”.

Apoyo institucional

Las concejalas de Muller e Igualdade y Turismo, Elvira Miramontes y Maica García, respectivamente, agradecieron el trabajo realizado por alumnado y profesorado y ensalzaron la importancia de iniciativas como esta por parte del ámbito educativo. “Estamos encantados con esta iniciativa que ha partido del propio centro. Ya cuando recibimos la propuesta y escuchamos los audios de los niños nos quedamos maravilladas, estamos eternamente agradecidas, y Ferrol debe estarlo también viendo a estas generaciones poniendo en valor la ciudad y a las mujeres que han abierto puertas y ventanas para que las de hoy en día estemos donde estamos”, afirmaba Miramontes. La responsable del área de Muller e Igualdade también animó a que se siguan impulsando acciones como esta y recordó que “todavía quedan más zonas de Ferrol en las que destacar a muchas mujeres más que han hecho mucho por la ciudad y su gente”.

Uno de los niños en el inicio del recorrido ante la atenta mirada de representantes políticos y de la comunidad educativa Daniel Alexandre

La concejala de Turismo, por su parte, aseguró que la iniciativa fue acogida con mucho agrado desde el momento en que se pusieron en contacto con ella, asegurando que “les hemos ayudado en todo lo que estaba en nuestra mano, ya que la iniciativa es magnífica. Desde Turismo ya tenemos la ruta de ‘Ferrol en Feminino’ pero esta tiene más valor todavía al haberla hecho estos niños, es un trabajazo, solo podemos felicitarlos por el cariño y mimo que han puesto en cada momento, así como el uso de esos materiales sostenibles y esos códigos, un trabajo inmenso para poner de relieve diferentes localizaciones de los barrios de Ferrol Vello y A Magdalena y, con ello, a esas mujeres que dejaron este legado en la ciudad naval”. Al igual de Miramontes, la edila animó al centro educativo a que “prosigan con la iniciativa, porque desde luego, han hecho un trabajo maravilloso”.

En el estreno de este recorrido con los escolares del San Xoán de Filgueira también estuvieron presentes responsables de la Consellería de Educación y de la Delegación Territorial, de mano de Martina Aneiros. Todos ellos, así como otros colaboradores en la iniciativa, fueron obsequiados con un regalo elaborado por alumnado y profesorado.

La ruta y el contenido de los audios está disponible a través de los códigos QR y los paneles que los propios niños han ido clavando durante el itinerario guiado. Las escuchas no dejarán indiferente a nadie, pues los escolares no solo transmiten la información relativa a la vida de esas destacadas mujeres del pasado que han revivido en el presente, sino que también interpretan, sienten y viven cada una de esas grandes historias.

Colocación del cartel relativo a la primera parada del itinerario, en Curuxeiras Daniel Alexandre

El centro educativo también elaboró un tríptico con un mapa que muestra cada una de las paradas, así como el nombre de las homenajeadas durante el recorrido guiado, la primera de ellas, Juana Díaz de Lemos, quien creara en el siglo XV el primer centro de atención al peregrino en la calle Espíritu Santo.