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Formación

Abierto el plazo del curso de “empleados verdes” con sede en Ferrol y As Somozas

La formación está organizada por la cátedra Epifanio Campo, nacida del acuerdo entre la UDC y Grupo Rodonita

Redacción
29/05/2026 22:23
Parte del alumnado del curso en la edición de 2025, en la EPEF
Parte del alumnado del curso en la edición de 2025, en la EPEF
Emilio Cortizas
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Ya está abierto el plazo de inscripción para participar en el curso de ‘Xestor/a de Residuos: a actividade profesional verde’, que se impartirá entre la Escola Politécnica de Enxeñaría de Ferrol –EPEF– y el Centro de Tratamiento de Residuos Industriales de Galicia –Ctrig–, localizado en el concello de As Somozas y gestionado por Sogarisa. La formación se desarrollará del 20 al 24 de julio (en horario de 9.00 a 14.00) y la fecha límite para apuntarse será el 22 de junio.

Un año más, el curso viene de la mano de la cátedra Epifanio Campo que, promovida por la UDC y Grupo Rodonita, está adscrita a la EPEF y dirigida por Maripaz Mateo. El público objetivo es tanto alumnado universitario como los ya titulados y tituladas, así como los profesionales del sector industrial interesados en la temática, ya sea para iniciarse o profundizar en la misma.

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La finalidad del curso es proporcionar a las personas participantes una competencia profesional básica en el ámbito de los residuos industriales por la que pueda optar a los denominados “empleos verdes”.

Se trata de una de las salidas profesionales con mejores perspectivas de futuro, que además abarca áreas de actuación diversas y muy amplias, entre las que se encuentra el oficio de gestor o gestora de residuos, encargado de garantizar el correcto funcionamiento de la recogida, transporte, almacenamiento, tratamiento, valorización y/o eliminación, en el caso de aquellos que son producto de actividades industriales.

Inscripciones

Hasta el lunes 22 de junio se podrán formalizar las solicitudes para participar en este curso, que tiene un precio de matrícula de 75 euros para alumnado de cualquier título de la UDC, una tarifa que asciende a los 100 para el público general. Se puede consultar máis infomación poniéndose en contacto a través del correo electrónico catedra.epifaniocampo@udc.es.

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