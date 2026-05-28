Un alumno de la Esengra, segundo en un concurso internacional de cocina celebrado en Italia

El joven posando con su segundo premio en el certamen internacional Armada

La pasada semana tuvo lugar la gran final del Concurso Internacional de Cocina ‘Combiguru Challegue’ organizado por la firma UNOX y que se desarrolló en Venecia (Italia).

Desde la Oficina de Relaciones con la Prensa de la Armada se informa que la “Escuela de Especialidades de A Graña, la Esengra, ha vuelto a demostrar el alto nivel de formación que ofrece a los futuros especialistas tras la destacada participación de uno de sus alumnos en la referida cita internacional”.

El representante de la Esengra, el alumno Pablo Guisado Amuedo, quien cursa actualmente la fase de aprendizaje específico como aspirante a marinero de la especialidad de Aprovisionamiento, consiguió alzarse con el segundo puesto de la clasificación general midiendo su saber hacer con participantes procedentes de diferentes escuelas y centros de formación gastronómica de otros países.

El alumno de la Esengra pudo “poner de manifiesto sus conocimientos técnicos, creatividad culinaria y capacidad de trabajo” durante el desarrollo de la prueba, en la que elaboró un plato principal y un postre, “con ingredientes secretos, dificultando su preparación, reflejando el elevado nivel de formación que reciben los alumnos de la escuela naval en el ámbito de la hostelería y la restauración.

Un momento del cocinado Armada

Explican desde la Armada que este reconocimiento “supone un importante éxito para el alumno, la Esengra y la institución, consolidando a la escuela como centro de referencia en el ámbito de la formación gastronómica, poniendo en valor también el compromiso del profesorado y la institución con una enseñanza basada en la excelencia, la disciplina y la preparación práctica de los alumnos”.

Con esta, son ya cinco las ediciones consecutivas en las que el centro de formación naval de A Graña presenta a uno de sus alumnos a este certamen de calado internacional.