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Teatro

Últimas entradas para ‘O transgredir das ondas’, la obra de Paula Carballeira sobre Begoña Caamaño en Artábria

La compañía Berrobambán presenta la pieza en honor a la periodista y escritora homenajeada en el Día das Letras Galegas este viernes 29

Redacción
28/05/2026 12:16
La actriz Rocío González, de la compañía Berrobambán, en 'O transgredir das ondas'
La actriz Rocío González, de la compañía Berrobambán, en 'O transgredir das ondas'
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‘O transgredir das ondas’, la obra de la autora y contadora de Maniños Paula Carballeira, en honor a Begoña Caamaño, se llevará a escena este viernes 29, a las 21.30, en el centro social Artábria, que ya está reservando los últimos pases.

La propuesta, que rinde homenaje a la periodista y escritora homenajeada este año en el Día das Letras Galegas, vendrá de la mano de la compañía Berrobambán, con la dirección de Chiqui Pereira y la interpretación de la actriz Rocío González. Se pueden reservar entradas, a 10 euros (8 personas asociadas) por WhatsApp al 614 205 672.

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