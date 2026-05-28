Últimas entradas para ‘O transgredir das ondas’, la obra de Paula Carballeira sobre Begoña Caamaño en Artábria

La actriz Rocío González, de la compañía Berrobambán, en 'O transgredir das ondas' Cedida

‘O transgredir das ondas’, la obra de la autora y contadora de Maniños Paula Carballeira, en honor a Begoña Caamaño, se llevará a escena este viernes 29, a las 21.30, en el centro social Artábria, que ya está reservando los últimos pases.

La propuesta, que rinde homenaje a la periodista y escritora homenajeada este año en el Día das Letras Galegas, vendrá de la mano de la compañía Berrobambán, con la dirección de Chiqui Pereira y la interpretación de la actriz Rocío González. Se pueden reservar entradas, a 10 euros (8 personas asociadas) por WhatsApp al 614 205 672.