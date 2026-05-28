Teatro
Últimas entradas para ‘O transgredir das ondas’, la obra de Paula Carballeira sobre Begoña Caamaño en Artábria
La compañía Berrobambán presenta la pieza en honor a la periodista y escritora homenajeada en el Día das Letras Galegas este viernes 29
‘O transgredir das ondas’, la obra de la autora y contadora de Maniños Paula Carballeira, en honor a Begoña Caamaño, se llevará a escena este viernes 29, a las 21.30, en el centro social Artábria, que ya está reservando los últimos pases.
La propuesta, que rinde homenaje a la periodista y escritora homenajeada este año en el Día das Letras Galegas, vendrá de la mano de la compañía Berrobambán, con la dirección de Chiqui Pereira y la interpretación de la actriz Rocío González. Se pueden reservar entradas, a 10 euros (8 personas asociadas) por WhatsApp al 614 205 672.