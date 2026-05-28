Ferrol
Triple triunfo de Ferrolterra en los Martín Códax
Lidia India, Keepers y Galicia en Concierto se alzaron con galardones en la gala
Orgullo 'ferrolterrano'. Tres proyectos musicales de la comarca han sido galardonados en la noche de este pasado miércoles durante la gala de los XIII Premios Martín Códax da Música.
La ferrolana Lidia India ha recogido la distinción en la categoría de 'Músicas do Mundo e Mestizaxe', mientras que la banda Keepers, también de la ciudad naval, lo ha hecho en la de 'Metal e Heavy'.
Galicia en Concerto, la web de difusión musical del naronés Rubén Porca, ha sido merecedora de uno de los Premios Organistrum en el ámbito de la 'Comunicación e Difusión Musical'.