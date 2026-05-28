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Ferrol

Triple triunfo de Ferrolterra en los Martín Códax

Lidia India, Keepers y Galicia en Concierto se alzaron con galardones en la gala 

Redacción
28/05/2026 11:18
Lidia India, Keepers y Rubén Porca, de Galicia en Concerto, con sus galardones
Lidia India, Keepers y Rubén Porca, de Galicia en Concerto, con sus galardones
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Orgullo 'ferrolterrano'. Tres proyectos musicales de la comarca han sido galardonados en la noche de este pasado miércoles durante la gala de los XIII Premios Martín Códax da Música.

La ferrolana Lidia India ha recogido la distinción en la categoría de 'Músicas do Mundo e Mestizaxe', mientras que la banda Keepers, también de la ciudad naval, lo ha hecho en la de 'Metal e Heavy'.

Lidia India actuando na capela do Torrente Ballester

Ferrolterra destaca en los Martín Códax con cuatro finalistas a los premios

Más información

Galicia en Concerto, la web de difusión musical del naronés Rubén Porca, ha sido merecedora de uno de los Premios Organistrum en el ámbito de la 'Comunicación e Difusión Musical'.

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