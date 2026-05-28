Diario de Ferrol

Roteiro

O Museo do Pobo Galego vai de ruta guiada por Ferrol, cun aparte para Carvalho Calero

Amais de visitar puntos como Exponav, o Casino ou San Felipe, a comitiva realizará un percorrido dedicado exclusivamente ao ilustre ferrolán, con música e poesías nas ruínas de San Francisco

Redacción
28/05/2026 23:27
Placa situada na casa natal de Ricardo Carvalho Calero, na rúa San Francisco
Daniel Alexandre
As personas asociadas ao Museo do Pobo Galego, coa súa sede en Santiago de Compostela, realizarán o sábado 30 un percorrido guiado por distintos puntos de Ferrol, que será conducido polo profesor e doutor Francisco Rodríguez. O itinerario partirá ás 8.30 horas da capital galega, onde voltará despois da última actividade, programada a partir das 19.00.

O público incorporase á visita na dársena do colexio La Salle compostelán ou na rúa da Rosa, calculando a chegada a Ferrol ás 9.45 horas, e o primeiro destino será o museo de Exponav, ás 10.30, seguido do teatro Jofre.

Carvalho

Dende o Museo do Pobo Galego organizan o roteiro ‘Ricardo Carvalho Calero’, que sairá ás 12.15 do Jofre para chegar á Praza Vella, e polo camiño irá pasando por lugares de relevo na vida do profesor e escritor ferrolán, incluíndo o recitado e musicado dos seus poemas diante das ruínas da súa casa natal.

A partir da 13.30 está programada a visita aos murais da peceira do Casino Ferrolano, obra de Bello Piñeiro, un percorrido polo Cantón e o xantar en Casa Alexo. Despois, a comitiva sairá a Monteventoso, o castelo de San Felipe e, se hai tempo, de volta na cidade, coñecerá a Casa do Patín, Fontelonga e o barrio de Esteiro.

