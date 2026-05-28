Lidl abre este viernes en Ferrol su nuevo supermercado en San Pedro de Leixa, de 1.520 metros cuadrados

La nueva tienda, preparada para la inauguración Daniel Alexandre

La cadena de distribución alimentaria Lidl abre este viernes las puertas del que será su tercer supermercado en la comarca de Ferrolterra, en la carretera de San Pedro de Leixa, tras el cierre de la superficie de O Boial el pasado martes.

El nuevo establecimiento tiene una superficie de más de 1.520 metros cuadrados de sala de ventas y un parking de casi 190 plazas de aparcamiento, incluyendo cinco puntos de recarga para vehículos eléctricos. La empresa informa de que el horario de apertura al público es el mismo, de 9.00 a 22.00 horas de lunes a sábado.

La inauguración del nuevo supermercado es una de las dos que celebra la firma de capital alemán en la misma jornada. La otra es en Getafe. Entre las dos, la inversión se ha situado en los 11 millones de euros y veinte puestos de trabajo.

Este año fiscal –de marzo de 2026 a febrero de 2027– Lidl prevé abrir en España cuarenta nuevos supermercados y renovar otros diez, dentro de su estrategia de sostenibilidad, crecimiento a largo plazo y refuerzo de la capacidad logística.

En el caso de la comarca, la intención, según ha podido saber este diario, es modernizar el centro de A Gándara, ampliando la superficie y también el estacionamiento con un parking subterráneo.