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Ferrol

La fuente del parque canino de Caranza tiene agua por fin

Desde que se instaló nunca había funcionado, denuncia la AVV

Redacción
28/05/2026 23:39
FOTO FUENTE PARQUE CANINO
La fuente ya funciona
Cedida
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La AVV Cuco Ruiz de Cortázar de Caranza agradeció este jueves públicamente al concejal de Obras e Servizos, José Tomé, y a la empresa mixta de aguas de Ferrol, Emafesa, las gestiones para que la fuente del parque canino de Caranza, en la calle Padre Feijóo, vuelva a funcionar.

La entidad destaca, a través de su presidenta, Mapi Rodríguez Venancio, que desde que el gobierno anterior aprobó y licitó el proyecto, la fuente “era un elemento decorativo que no tenía conexión de agua”. Con la llegada del nuevo ejecutivo, en junio de 2023, la asociación “no dejó de insistir en la necesidad de encontrar un entronque en donde poder hacer una conexión de agua”, una tarea que, añade la AVV, “no fue fácil porque no estaba contemplada en el proyecto ni había estudio de viabilidad”.

Además de disponer ya de suministro, la fuente se sustituyó por una “más moderna y accesible para las mascotas”. Por último, la entidad pide “civismo y respeto por el mobiliario”

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