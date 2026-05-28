La emotiva llegada de la 'Álvaro de Bazán' al Viejo San Juan: "Es un símbolo de historia compartida"

Una de las religiosas del convento del Viejo San Juan ondeando la bandera española Armada

Tras su partida desde la Estación Naval de A Graña el pasado 12 de mayo, la ‘Alvaro de Bazán’ recaló el día 21 en la ciudad de San Juan, en Puerto Rico, haciendo escala en su tránsito hacia Hawái, donde empezará su despliegue en dos de los ejercicios internacionales más importantes del mundo, el ‘Rimpac’ y el ‘Pac Dragon’, dirigidos por la Marina estadounidense y que darán paso a otras integraciones de la F-101 que la mantendrán lejos de su base en Ferrol hasta el próximo mes de octubre.

En su llegada a la capital puertorriqueña, el buque recibió como invitados a la gobernadora del país, Jenniffer González Colón, y al cónsul español en la isla, Josep María Bosch Bessa, resaltando a mayores la Armada que fue “especialmente emotiva la tradicional muestra de la bandera en el convento de las Siervas de María, en el Viejo San Juan”.

Otra de las imágenes compartidas, con la F-101 de fondo Armada

Así, ahondan en que “desde hace más de un siglo, las religiosas mantienen viva esta tradición, ondeando la insignia española cada vez que un buque de España entra en la bahía, como símbolo de historia compartida, respeto y unión cultural”, explican.