El Xantar Marisqueiro Caranceiro anima a hacer grandes las fiestas del barrio más populoso de Ferrol

Imagen de una de las "comilonas" organizadas por la comisión de fiestas de Caranza, en este caso con el pulpo como protagonista Cedida

Este domingo 31, el colegio La Salle acogerá el Xantar Marisqueiro Caranceiro que propone la comisión de fiestas del barrio para recaudar fondos de cara al verano.

El menú consistirá en mejillones al vapor y arroz meloso de marisco (con helado, café y bebida, por 20 euros), y la opción infantil incluye pizza, helado y agua (por 7 euros), y los tickets se pueden adquirir en Boulevard, Marenostrum y farmacia de Juan de Austria.

Habrá sorteos, sorpresas y venta de artículos de merchandising, entre los que se encontrarán los nuevos diseños de gorras. Además, la animación musical correrá a cargo de Chuchy DJ.