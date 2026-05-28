Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Fiestas

El Xantar Marisqueiro Caranceiro anima a hacer grandes las fiestas del barrio más populoso de Ferrol

La comisión propone un menú a base de mejillones al vapor y arroz meloso de marisco (con helado, café y bebida), con opción infantil

Redacción
28/05/2026 13:02
Imagen de una de las "comilonas" organizadas por la comisión de fiestas de Caranza, en este caso con el pulpo como protagonista
Imagen de una de las "comilonas" organizadas por la comisión de fiestas de Caranza, en este caso con el pulpo como protagonista
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Este domingo 31, el colegio La Salle acogerá el Xantar Marisqueiro Caranceiro que propone la comisión de fiestas del barrio para recaudar fondos de cara al verano. 

El menú consistirá en mejillones al vapor y arroz meloso de marisco (con helado, café y bebida, por 20 euros), y la opción infantil incluye pizza, helado y agua (por 7 euros), y los tickets se pueden adquirir en Boulevard, Marenostrum y farmacia de Juan de Austria.

Habrá sorteos, sorpresas y venta de artículos de merchandising, entre los que se encontrarán los nuevos diseños de gorras. Además, la animación musical correrá a cargo de Chuchy DJ.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620