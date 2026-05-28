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Ferrol

El traslado de los fondos del Archivo Naval a Herrerías comenzará en dos semanas

Es el paso previo al inicio de la reforma de Capitanía General que permitirá albergar el cuartel de la Fupro

X. Fandiño
X. Fandiño
28/05/2026 23:33
Capitanía arriado de bandera
Arriado de bandera en los Jardines de Herrera, este año
Daniel Alexandre
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El inicio de las obras de reforma del edificio de Capitanía General se demorará unos días más de lo previsto inicialmente y no será hasta la segunda quincena del mes que viene cuando se proceda a trasladar los fondos del Archivo Naval a su nueva localización, en Herrerías. Es el paso previo indispensable para que puedan empezar los trabajos de adecuación del inmueble, que se adaptará parcialmente –la zona ‘noble’ no se tocará– para albergar el cuartel de la Fuerza de Protección, actualmente en la estación naval de A Graña.

La previsión que maneja la Armada es que los trabajos de preparación del antiguo taller del ramo de Mantenimiento, que ejecuta la firma Desarrolla, concluyan la segunda semana de junio. Será ahí, en un espacio abierto al público –en esa zona se localiza el Museo de la Construcción Naval de la Fundación Exponav y también el Museo Naval– donde las personas interesadas podrán consultar los fondos de este archivo intermedio de la Armada, una labor que desde 2012 se podía hacer en el volumen lateral –el que da a la calle San Diego– de Capitanía.

Oreco Balgón será la encargada de acometer los trabajos en este inmueble tras su adjudicación en octubre del año pasado por un importe de 2,3 millones.

Como se recordará, la intervención no afecta a todo el complejo. La casa-palacio, con usos de vivienda y de representación de la Armada, no se tocará y los trabajos se centrarán en la sede del Estado Mayor de la Defensa y el antiguo patio central. También se actuará en el espacio en el que se ubican las instalaciones de mantenimiento, hoy deteriorado.

La firma, según figura en los pliegos del contrato, tiene un año de plazo para ejecutar las obras, que no debería de prolongarse más allá del mes de noviembre de 2027. 

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