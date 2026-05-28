El pleno de Ferrol aprueba la disolución de la Sociedade Mixta de Turismo

Comienzo de la sesión plenaria celebrada esta tarde en el palacio municipal de Ferrol Jorge Meis

El gobierno local de Ferrol dio hoy el primer gran paso de cara a la disolución definitiva de la Sociedade Mixta de Turismo con la aprobación en el pleno, aun con el voto en contra de todos los grupos de la oposición, de dicho trámite. Y es que la sesión que alojó este jueves el palacio municipal, la ordinaria del presente mes de mayo, resultó incluso más tensa de lo habitual; una sensación que no dejó de aumentar conforme pasaban las horas.

Así, el debate de la extinción de la entidad semipública arrancó con la intervención de la concejala de Turismo, Maica García –que asumió el funcionamiento de la misma desde el cese de su gerente en octubre de 2023–, que explicó que la medida responde a los múltiples requerimientos del Ministerio de Hacienda en relación a la sociedad, especialmente a nivel de autofinanciación. A este respecto, la edila señaló que los únicos fondos que recibía provenían de la aportación del Concello y de una subvención de la Diputación, y que carecía de toda clase de medios, tanto humanos como materiales, hasta el punto de tener que subcontratar incluso su contabilidad. De este modo, tras señalar que fue la propia Intervención municipal la que propuso la disolución –tras dos auditorías–, García Fraga aseguró a los presentes que no sería un proceso inmediato, sino el inicio del procedimiento de extinción mercantil.

La oposición, por su parte, criticó duramente la medida, pero no por considerar que el funcionamiento de la entidad fuera el adecuado –falla que señalaron todos los grupos–, sino por la negativa a considerar la otra opción que planteaba el Ministerio de Hacienda en sus requerimientos, que era la reconfiguración de la empresa. Así, desde Ferrol en Común se expresó su pesar por esta extinción, recordando que ya se habían producido otras que a día de hoy seguían afectando al funcionamiento del Concello, como es el Padroado de Deportes. También se señaló la falta de información sobre cómo asumirá el Consistorio esas funciones, solicitando así que se reconsiderase la decisión y que se abordase en un debate “máis pausado”.

El BNG fue mucho más directo con su valoración, afirmando que la situación derivaba directamente de la falta de gestión del gobierno local, incidiendo en el “agravio comparativo” en el tratamiento de esta sociedad frente a Emafesa –insistiendo en que, en este último caso, las soluciones adoptadas buscaban el beneficio de la parte privada–. De igual forma, los nacionalistas también afearon la falta de medidas en estos últimos tres años, apuntando que no se designó personal funcionario para realizar las labores deficitarias en la entidad.

Por último, desde el grupo socialista se defendió su voto en contra al considerar que lo que se estaba abordando en realidad era el modelo turístico para Ferrol. A este respecto, la formación también hizo hincapié en que no se ha informado de qué alternativa va a haber, además de lamentar que en ningún momento se intentó mejorar el funcionamiento de la Sociedade Mixta ni se planteó su potencial reconfiguración.

Cuestiones económicas

Tal y como se señaló, la sesión plenaria fue especialmente tensa, dado que, al margen de la mencionada extinción, también se abordaron numerosas cuestiones de carácter económico. Y es que, tras un primer punto en el que reinó el buen ambiente y que se aprobó por unanimidad –la declaración para renombrar el centro de salud de Serantes como Doutor José Pedrouzo Bardelas–, el enfrentamiento fue una constante a lo largo de todo el encuentro.

Los conflictos arrancaron en el debate sobre la ejecución presupuestaria del primer trimestre de 2026, en el que la edila de Facenda, Susana Sanjurjo, comenzó su intervención acusando al portavoz del grupo socialista, Ángel Mato, de no acudir a ninguna comisión –lo que obligó al alcalde, José Manuel Rey, a solicitar concreción en el tema–. En este punto, la concejala defendió que, al ser el primer cuarto del ejercicio, los resultados económicos eran más lentos, pero que se mantenía el balance en las cuentas, con un 12% en los ingresos y un 13% en los gastos. De igual forma, aseguró que ya se están ejecutando proyectos en todos los barrios y parroquias del municipio y que, por ello, las cifras mejorarán con el paso de los meses.

El resto de grupos políticos, no obstante, acusaron a la representante de “conformarse” con unos datos que eran incluso peores a los del año anterior y de intentar “ocultarlos”, apuntando que la ejecución de las inversiones durante dicho período se situaba en el 0,7%. De un modo más concreto, Ferrol en Común aseguró que se estaba “torturando” a la ciudadanía, enumerando los diferentes retrasos que acumulan varios proyectos en marcha; mientras que el BNG calificó la política municipal de “fraudulenta” y “retrograda”, insistiendo en que la ciudad estaba creciendo “a pesar” del contexto general del actual gobierno. Los socialistas, por su parte, volvieron a incidir en el bajo nivel de ejecución que se registra cada año, apuntando que el Plan Económico Financiero no supondrá un problema por la política de recortes actual e insistiendo en que anunciar un proyecto no era lo mismo que acometerlo.

Subvenciones

Por otro lado, las subvenciones, que también fueron una fuente de conflicto, tuvieron una presencia especialmente relevante en la sesión, debatiéndose hasta tres puntos en relación a estas –una modificación presupuestaria y las daciones de cuenta de las ayudas a entidades vecinales y deportivas–. En este sentido, el principal roce entre gobierno y oposición no fue la distribución de los fondos en sí, sino la prevalencia de las subvenciones de carácter nominativo frente a las de concurrencia, algo que la oposición considera una aberración administrativa y un problema estructural del Concello de Ferrol, defendiendo que las segundas son más justas y transparentes.