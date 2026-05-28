El Concello despide la Semana da Mobilidade con una entrega de vales de estacionamiento

Foto de familia con los premiados en la iniciativa Cedida

El gobierno local de Ferrol clausuró este jueves la última edición de su Semana da Mobilidade con una entrega de vales de estacionamiento gratuitos a aquellos conductores más respetuosos con las normas de circulación. Y es que, si bien la propuesta consistorial se celebró entre el lunes 18 y el domingo 24 del presente mes de mayo, quedaba pendiente la resolución de este programa.

Así, el palacio municipal ferrolano acogió a las diez de la mañana el acto de entrega de los 25 bonos de aparcamiento, que estuvo presidido por la concejala de Seguridade, Pamen Pieltain, y el jefe de la Policía Local, José Antonio Chao. “A través desta iniciativa buscamos pór en valor as boas conductas dos que, coa súa prudencia e respecto ás normas de tráfico, contribúen activamente á convivencia nas vías e á prevención dos accidentes”, afirmó posteriormente la edila ferrolana.

Y es que, como se recordará, la campaña, bautizada como “Conduce seguro, gañamos todos”, buscaba reconocer a aquellos usuarios de las carreteras de la comarca que, a día de hoy, conservan los 15 puntos en su permiso de conducción. Los interesados podían remitir por correo electrónico al Concello un formulario alojado en la página web municipal para participar en la propuesta, de cara a hacerse con uno de los mencionados vales. Los boletos, como apuntó la concejala, permitirán a los premiados aparcar durante 10 horas de forma totalmente gratuita en el parking de la plaza del Carbón, en Irmandiños.