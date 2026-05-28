Ferrol
Cuenta atrás para el derribo de la pequeña gasolinera de Irmandiños
Operarios de la empresa adjudicataria de las obras comenzaron este jueves a inspeccionar la infraestructura
Las obras de urbanización de la calle Irmandiños, en el marco del macroproyecto “Abrir Ferrol ao Mar”, avanzan según el calendario municipal. Así, con los trabajos de la primera etapa de la intervención –entre la puerta de Enfermería y la plaza de Galicia– casi concluida, el Concello comienza a prepararse para la segunda, en esta última localización. Antes, operarios de la empresa adjudicataria comenzaron este jueves a revisar la gasolinera junto al teatro Jofre, que será demolida “próximamente”, como señaló el gobierno local ferrolano