Centros de salud del Área Sanitaria de Ferrol reciben una remesa de nuevos ecógrafos portátiles

El centro de salud Fontenla Maristany ha recibido dos nuevos dispositivos Emilio Cortizas

Un total de ocho ecógrafos portátiles llegarán estos días a los centros de salud del Área Sanitaria de Ferrol para su empleo entre los profesionales. En total, dos irán para el centro de salud Fontenla Maristany; uno para cada uno de los centros de Serantes y Caranza, también en la ciudad naval; y otra unidad para los espacios de Narón, Fene, Pontedeume y As Pontes.

La formación de los profesionales para su empleo comenzaba el pasado viernes en el Fontenla, y prosiguió en cada uno de los ambulatorios desde el lunes hasta el 27 de mayo. Esta formación implica que más profesionales se puedan incorporar al empleo de esta técnica en el ámbito de los centros de salud, mejorando así la oferta de cuidados y la capacidad resolutiva del médico de Medicina Familiar y Comunitaria, suponiendo, en último término, “el avance” del nivel de salud de la población local, informan desde el Área.

La ecografía permite obtener imágenes de estructuras profundas del cuerpo, midiendo y registrando el reflejo de ondas sonoras de alta frecuencia continuas o intermitentes. Es una herramienta inocua, rápida y muy precisa, que permite obtener resultados múltiples y útiles para el profesional, sobre todo en la medida en que puede descartar una patología urgente. Esta tecnología favorece que el facultativo afine aún más su diagnóstico, y puede servir incluso para salvar una vida, ya que, como ejemplo, detectar un aneurisma de aorta puede cambiar totalmente el desarrollo final de la patología.

Ese carácter inmediato de los resultados es una de las grandes ventajas que implica esta técnica, toda vez que en esta Área existe una gran dispersión geográfica. Posibilita además, que el paciente no tenga que ser derivado al centro hospitalario; aumenta la capacidad de tomar decisiones médicas, ya que el experto cuenta con más información. La Xunta ha destinado una partida de más de 90,2 millones de euros entre 2022 y 2025 para mejorar esta tecnología.