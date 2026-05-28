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Sanidad 

Asotrame logra el respaldo del Celta de Vigo para fomentar la donación

Redacción
28/05/2026 18:47
Celta Asotrame
Los jugadores del Celta Pablo Durán y Yoel Lago, que ofrecen su imagen a la campaña de Asotrame
Cedida
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Con motivo del Día Internacional del cáncer de la sangre, el Real Club Celta se ha aliado con Asotrame para lanzar un mensaje en favor de la donación de médula ósea. Se trata de un gesto anónimo, altruista y universal que, en ocasiones, “resulta imprescindible para salvar la vida de muchos pacientes con cánceres hematológicos”, explican desde la entidad.

El club compartía este jueves en sus cuentas oficiales un vídeo en el que se explica lo básico de este proceso, dejando claro que cualquier persona de entre 18 y 40 años con buena salud tiene en su mano dar una segunda oportunidad a un diagnosticado de leucemia o linfoma, entre otras en las que se necesita un trasplante de médula para salir adelante, y carece de familiares compatibles.

Dos de los jugadores con más futuro del primer equipo, Pablo Durán, que se recupera de una intervención, y el canterano Yoel Lago, se encargaron de reforzar este mensaje solidario de la asociación, prestando su imagen y voz a la causa de la entidad.

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