Visita sorpresa de Margarita Robles a Ferrol para felicitar a la dotación de la 'Méndez Núñez' y la 'Cristóbal Colón'

Robles en la cubierta del buque dirigiéndose a la dotación Defensa

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha estado este miércoles en el Arsenal de Ferrol en una visita que no había sido anunciada previamente y cuyo objetivo principal fue el de transmitir su felicitación a las dotaciones de las fragatas 'Cristóbal Colón' y 'Méndez Núñez', dos unidades “claves en el despliegue realizado en el sur de Chipre tras el deterioro de la situación en Oriente Medio”, valoran fuentes del Ministerio.

Robles ha trasladado a las tripulaciones y los mandos de la F-104 y la F-105, integradas en el Grupo de Combate Aeronaval francés del portaaviones ‘Charles de Gaulle’, que “la aportación española a la seguridad y la estabilidad, así como nuestro compromiso con cualquiera de las misiones de mantenimiento de la paz, están fuera de toda duda”.

El Gobierno enviará a Chipre a la ‘Méndez Núñez’ en sustitución de la ‘Cristóbal Colón’ Más información

Insistió la titular de Defensa, que estuvo acompañada el Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada (Ajema), el mugardés Antonio Piñeiro; del responsable del Arsenal, el vicealmirante Vicente Rubio Bolívar, y del comandante de la 31 Escuadrilla, Javier González-Cela, en que la presencia española contribuyó a garantizar la seguridad en el flanco del sudeste europeo y a sostener la libertad de acción aliada en el Mediterráneo oriental.

En base a todo ello, Robles se ha mostrado agradecida por el trabajo y el compromiso de las dotaciones. “Ferrol, Galicia y toda España tienen sobrados motivos para sentirse orgullosos de todos ustedes y de la Armada”, subrayó, valorando además que “estamos en un momento internacional muy difícil, en el que nuestras Fuerzas Armadas están demostrando estar, sobradamente, a la altura, allá donde se requiere su presencia”.

Robles durante su paso por Ferrol este miércoles Defensa

Recuerdan desde el Ministerio que el despliegue del que formó parte la 'Cristóbal Colón' primero y la 'Méndez Núñez' dándole el relevo después, se produjo en un “espacio de elevada sensibilidad estratégica por su proximidad a Siria, Líbano y las rutas marítimas del Mediterráneo oriental”, donde las F-100 desempeñaron dos misiones esenciales.

Por un lado, se encargaron de la protección antiaérea del grupo de combate francés, llevando a cabo también la vigilancia avanzada frente a amenazas aéreas procedentes del Mediterráneo oriental, explican desde Defensa, recordando que ambos buques pertenecen a la 31 Escuadrilla, que cuenta con 1.300 efectivos, los buques de aprovisionamiento 'Patiño' y 'Cantabria', y las cinco fragatas de la clase 'Álvaro de Bazán', destacando de la unidad su “ flexibilidad, adaptabilidad e interoperabilidad, junto a la alta disponibilidad y preparación del personal”.