Pedro Perales Garat | “Las victorias de don Álvaro fueron tan sonantes que Cervantes ya escribía de él”

Pedro Perales Garat, ayer, en el Parador de Turismo de Ferrol Daniel Alexandre

El capitán de fragata retirado del Cuerpo General de la Armada, licenciado en Historia y diplomado en Estudios Avanzados de Arqueología y Prehistoria, el ferrolano Pedro Perales Garat, será el encargado de impartir este jueves, desde las 12.00 horas en el Museo Naval, la conferencia ‘Don Álvaro de Bazán. El mejor de los nuestros’.

La conferencia se enmarca en el 500 aniversario del nacimiento de Álvaro de Bazán, ¿sigue siendo un personaje desconocido para el gran público?

Sí, pero eso es un mal general; es decir, los españoles sabemos poco de la historia de España y, lo que sabemos, a veces es desinformación. No obstante, Bazán no es un personaje al que haya que descubrirlo porque fue famoso desde el principio. Sus victorias fueron una serie de éxitos tan sonantes que ya hablaron de él Cervantes, Lope de Vega o Góngora. Se le hicieron biografías muy pronto y tiene un calado histórico grandísimo, era conocido en todo el mundo.

¿Cuál fue su relación con Ferrol?

La conexión de Bazán con la ciudad no es grande porque, realmente, Ferrol prácticamente no había nacido todavía. Pasó alguna vez por aquí, pero estuvo mucho más en A Coruña. Bueno, la verdad es que Bazán estuvo en todas partes. Él nació en Granada, luego fue a vivir a Gibraltar, después a Santander. Más tarde, estuvo con su padre en la Batalla de Muros y se trajeron la Flota a la ciudad coruñesa, yendo también a Santiago a darle las gracias al Apóstol.

¿Qué abordará en la conferencia?

Haré, en primer lugar, un esbozo biográfico, porque realmente la suya es una biografía tan potente que da para un ciclo de conferencias, que es lo que se va a celebrar en los diferentes lugares donde tiene delegaciones el Instituto de Historia y Cultura Naval. Realmente, él tiene muchos destinos: capitán de la Escuadra de Contracorsarios en el Atlántico, de la del Estrecho, de la de Nápoles... Pasó por tantos destinos y protagonizó hechos tan notables, que verdaderamente ya solo con su vida casi no da tiempo para mucho más. Si fuésemos a hablar de otros detalles, como la política, la estrategia o la construcción naval, sería imposible. Entonces, voy a dar lo más destacado y lo haré de forma muy visual, intentando que se vean un poco las batallas, cómo eran los barcos, y un poco cómo era su persona también.

Con todo lo que hizo, parece que hubiese vivido mil vidas, llevando a cabo una actividad que, para un solo hombre, hoy sería impensable...

Bueno, en 1500 había algunos personajes que eran unos ‘monstruos’. Militares, políticos, estrategas... Se encargaban de la logística, de los barcos... Una característica de la familia Bazán es que incluso inventaron tipos de navíos... ¿Cómo lo hacían? Yo creo que lo primero es que no había televisión ni había internet [risas]. Había muy pocos libros porque la imprenta acababa de empezar, así que imagino que los que eran activos y diligentes sabían de todo. Nos parecen impresionantes y, efectivamente, no es el único caso el de don Álvaro, sino que ha habido otros grandes que también han sido fantásticos y que han estado en todo.

El Archiduque de Austria admiraba tanto a Bazán que llegó a encargar un retrato suyo para tenerlo consigo

No obstante, Bazán, desde luego, es uno de ellos. Era tan reconocido que el Archiduque de Austria, el emperador Rodolfo II del Sacro Imperio Romano Germánico, pidió que le mandaran un retrato de él. Cuando digo que era conocido en Europa, es que tenía hasta admiradores. ¿Qué pasa? Hacían tantas cosas porque no quedaba más remedio. Los mandaban a muchas misiones. Por ejemplo, Felipe II se fue a casar a Inglaterra con María Tudor y ahí se juntaba una escuadra en la que estuvo. Además, pues iban del extranjero, con marinos de otros países, y veían sus barcos, los adelantos... Tenían una visión amplia.