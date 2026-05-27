Manuel Patinha: “Lo de la poesía nace mucho antes que lo de la pintura y la escultura”

Patinha, inaugurando su exposición ‘Dessasossegos’ en el Torrente Ballester Jorge Meis

El pintor y escultor Manuel Patinha sacará a relucir otro de sus métodos de expresión artística dando a conocer en una única cita dos poemarios, ‘Descartes’ y ‘El rigor de la luz botánica’, este viernes 29 en el centro cívico de Canido, a las 19.00 horas. Aparte de la del autor, intervendrán cuatro voces más: las de Nona Inés Vilariño, Henrique Dacosta y Mariano Durán, en un encuentro abierto al público que además contará con la participación del alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela.

“Lo de la poesía es una cosa que incluso nace antes de que empezara con la pintura y con la escultura”, recuerda Patinha, rememorando que ya desde pequeño escribía versos, una inclinación que nunca abandonó e incluso complementó en algún caso, como se constata en la edición de ‘O olhar inteligente’ (2005), a la faceta plástica. La firma del poeta también comparte títulos anteriores y posteriores, como ‘Froitos do tempo. Poesía latina’ (2015), que fue publicado por la editorial ferrolana Embora, e incluso aparece sola identificando los relatos de ‘Alvaro’ (2019), inspirados por los “25 años que viví con la familia de campesinos galegos aquí, en Narón, na Faísca”.

Desde su “retiro” en Montecoruto, “por decirlo así, aunque un artista nunca se jubila”, empezó a dedicarle cada vez más tiempo a la fotografía y la poesía, inspirando también otro libro homónimo editado por Medulia, en este caso en galego.

La cuestión lingüística divide al artista cuando se trata de su faceta literaria: es un dilema para mí cuando publico libros porque tengo el corazón partido entre Portugal y Galiza”, expresa el autor, que en el caso de ‘Descartes’ optó por el castellano y en ‘El rigor de la luz botánica’ se quedó con este mismo y también con el portugués. No obstante, a la hora de escribir siempre utiliza su lengua madre, teniendo en cuenta que la suya “no es una voz consagrada” como poeta, por lo que prefiere que esta se entienda de la manera más “arcaica, primitiva”, encontrando así “muchísimo más sentido, porque yo no procuro escribir bonito”, expresa.

En este punto interviene uno de los acompañantes en el acto, Mariano Durán, coordinador, corrector y traductor de los libros protagonistas, que además fue quien animó a Manuel Patinha a sacar a la luz los poemas que tenía guardados y a recuperarlos como ‘Descartes’.

Asimismo, las lenguas utilizadas fueron parte del motivo de elegir a los otros dos participantes, pensando en Nona Inés Vilariño para hablar de ‘Descartes’ y Henrique Dacosta de ‘El rigor de la luz botánica’, esta última obra publicada en 2026.

“Espero que sea un acto en el que encuentras amigos, personas que se conocen, porque hoy en día reunir a mucha gente en el ámbito de la literatura no es fácil, a no ser que seas muy conocido como escritor”, concluye el poeta, creyéndose lejos de este colectivo.