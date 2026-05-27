Las creadoras ferrolanas Chelo Loureiro y Ana Vallés reciben en Toledo la Medalla de Oro a las Bellas Artes de 2024

Loureiro, con el resto de los galardonados, este miércoles Ministerio de Cultura

La cineasta ferrolana Chelo Loureiro, ganadora de cuatro premios Goya por otras tantas películas de animación, recogió este miércoles en Toledo la Medalla de Oro a las Bellas Artes con las que el Gobierno de España la distinguió, junto a otras 38 figuras de todo el Estado español, en diciembre de 2024. Esta no es la única ferrolana reconocida con el galardón, ya que también está incluida la dramaturga, directora de escena, bailarina, actriz y poeta visual Ana Vallés, aunque no haya podido recogerlo presencialmente.

Loureiro, una de las voces más prestigiosas de la industria del audiovisual, participó en un acto presidido por Sus Majestades los Reyes en el Teatro de Rojas y en el que intervinieron el presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez; y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun. En nombre de los galardonados pronunció unas palabras el actor Josep María Pou, y también pudo disfrutarse de la interpretación del cantaor flamenco José Mercé, reconocido en esta misma convocatoria con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2024.

De Chelo Loureiro destaca el Ministerio de Cultura su faceta como productora y directora cinematográfica española especializada en cine de animación. También su condición de fundadora de Abano Producións en 2007. Además, es responsable de la internacionalización del Clúster Audiovisual Galego, miembro de la Academia Galega do Audiovisual y de la Acadèmia del Cinema Català, además de directiva de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, así como activista por el reconocimiento de las mujeres dentro del campo audiovisual y miembro de la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales.

La productora ferrolana comparte galardón con nombres como los Aitana Sánchez-Gijón, Eduard Fernández, los grupos Los Planetas y Camela o el músico y compositor –fallecido en diciembre del año pasado– Roberto Iniesta, fundador de la banda Extremoduro.

Ana Vallés

Desde el Ministerio de Cultura, resaltan de Vallés el haber fundado la compañía Matarile Teatro (1986) junto a Baltasar Patiño, un proyecto con el que ha trabajado en la dirección de más de 30 montajes en los que se entremezclan teatro, danza, performance y circo. Asimismo, recuerdan los importantes premios internacionales con los que se reconoció su aportación innovadora. Además, se destaca su papel decisivo en la difusión de las artes escénicas en Galicia, al haber creado de forma pionera espacios como el Teatro Galán, el Festival En Pé de Pedra y la Sala Montiel.