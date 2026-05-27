La Xunta pone en marcha una nueva edición de sus Bonos Activa Comercio

Momento de la visita a la tienda de mascotas MoyDog de Ferrol Daniel Alexandre

La delegada territorial de la Xunta en Ferrol anunció este miércoles el inicio de una nueva convocatoria de los Bonos Activa Comercio, el programa autonómico de promoción de la economía local a través de descuentos en establecimientos de proximidad. Lo hizo en el marco de una visita a tres negocios adheridos a esta propuesta: la tienda ferrolana de mascotas MoyDog, el centro de salud natural Bioreona y la juguetería Din&Don, ambos en Narón. Con esta medida, afirmó la representante, “o goberno galego apoia a revitalización dos establecementos, o incremento da competitividade no sector e o consumo local”.

En esta ocasión, la administración autonómica ha destinado un total de 2,5 millones de euros a esta iniciativa, que se traducirán en hasta 30 euros de descuento –con un máximo de 15 por compra– en los negocios participantes, que en el caso de Ferrolterra ya alcanzan los 319. Asimismo, como novedad, este año la Xunta llevará a cabo un sorteo de otros cuatro bonos adicionales a través de sus redes sociales por un valor de 250 euros entre quienes hayan empleado los generales.

Al igual que en ocasiones anteriores, aquellos que quieran disfrutar de estas bonificaciones deberán inscribirse a través de la web del programa, descargándose en el móvil un código QR que se escaneará en los locales para aplicar el descuento. Así, aquellas compras de entre 20 y 30 euros se ahorrarán cinco, mientras que de 30 a 50 será de diez. A partir de dicha cifra, el bono subirá a 15 euros, pudiendo usarse dos veces.