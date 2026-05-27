La Xunta autoriza la instalación fotovoltaica de PWR Capital Energy en Caneliñas

La planta se instalará en el talud del puerto exterior Daniel Alexandre

La instalación de una planta solar fotovoltaica en los terrenos ociosos que circundan la explanada del puerto exterior de Caneliñas está un poco más cerca de hacerse realidad después de que la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático anunciase este miércoles la aprobación del informe de impacto ambiental del proyecto que impulsa la firma especializada PWR Capital Energy. De esta forma, el organismo que preside Francisco Barea podrá destinar ese espacio improductivo –el talud que perimetra el recinto portuario– para generar energía verde y renovable que podrán emplear las empresas que operan en la dársena exterior.

La Xunta avanza que el informe, que se publicará íntegramente la próxima semana en el Diario Oficial de Galicia –DOG–, no prevé efectos adversos significativos derivados del proyecto, siempre, eso sí, “que se cumpra cos condicionantes fixados tanto no documento ambiental e na restante documentación analizada, como na propia resolución”.

En todo caso, la tramitación ambiental de esta iniciativa fue sometida a un proceso de participación pública que concluyó sin que se recibiese ningún escrito o alegación al respecto. Además, como suele suceder en este tipo de procedimientos, Medio Ambiente e Cambio Climático consultó con ocho organismos interesados –no se conocen cuáles, pero suelen ser entidades de renombre que emiten informes sobre las posibles afectaciones a fauna, flora o bienes patrimoniales, entre otros–. Estas asociaciones y organismos apuntaron una serie de “condicionantes” que la empresa promotora deberá tener en cuenta a la hora de desarrollar el proyecto junto con los que, de oficio, se incluyen en el programa de vigilancia ambiental que recoge la Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Sostibilidade.

En todo caso, lo que sí adelanta la Xunta es que el proyecto de PWR Capital Energy “non vai ter impactos significativos nos distintos eidos analizados” y que, por lo tanto, su puesta en marcha “sería viable” siempre y cuando se sigan ciertos requisitos en aspectos como el patrimonio natural, la integración paisajística y la restauración, las aguas y los lechos fluviales, la protección de la atmósfera y de los núcleos habitados, así como de la salud de los trabajadores de la instalación, del suelo y de las infraestructuras, además de la gestión de residuos, entre otros aspectos.

Anunciado en 2024

El proyecto de PWR Capital Energy fue anunciado en 2024. Entonces se desvelaron públicamente algunos detalles de una iniciativa que se fue gestando los meses anteriores. Así, la instalación ocupará una superficie de unas 15 hectáreas, según la información facilitada hace dos años por el Puerto, cuando la firma tramitó la solicitud de concesión, y tendrá una capacidad de 20 megavatios de potencia. La planta estará compuesta por 36.400 módulos que se ubicarán en distintas zonas: en el propio talud y en la parte superior del mismo. En el caso de la primera, ocupará más de 83.000 metros cuadrados con capacidad de generar 13,31 megavatios de potencia y, en la superior, la superficie será de 70.000 metros y 6,7 megavatios.

El proyecto ha sufrido retrasos sobre las previsiones iniciales, que apuntaban a que el inicio de las obras sería en la primera mitad del año pasado. Ahora, una vez obtenido el beneplácito ambiental, el consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao deberá otorgarle la concesión.

Para el organismo, el desarrollo de esta iniciativa es crucial, por ser la primera de energía renovable en Caneliñas y por favorecer el abastecimiento de la comunidad portuaria, dando pasos hacia la descarbonización, en el marco del proyecto Faro de la Energía Verde. Este cuenta con una inversión de unos 50 millones de euros y evitará la emisión de más de 36.000 toneladas de dióxido.