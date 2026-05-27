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Diario de Ferrol

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Ruta guiada

La ruta ‘Ferrol en Feminino’, actualizada por alumnado del CEIP San Xoán de Filgueira, que se estrena como guía

El recorrido que se inaugura este jueves 28 está abierto a la participación del público general

Redacción
27/05/2026 23:28
Una de las rutas organizadas bajo el título de 'Ferrol en feminino'
Una de las rutas organizadas bajo el título de 'Ferrol en feminino'
Jorge Meis
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Desde el CEIP San Xoán de Filgueira venían desarrollando un proyecto en el que investigaron la historia de distintos puntos de Ferrol, además de personajes mitológicos relacionados con este territorio y con la homenajeada este año en las Letras Galegas, Begoña Caamaño. Este trabajo concluye con la propuesta de una nueva ruta que se inaugurará este mismo jueves 28, a las 11.00 horas con salida del puerto, guiada por el propio alumnado. Cualquier persona interesada podrá sumarse al recorrido, que además contará con la asistencia de representantes municipales y autonómicas.

‘Auga, maxia, encantamento... Ferrol a través do tempo’ es el nombre del proyecto, que revaloriza el patrimonio natural, histórico y cultural comarcal.

Así, el San Xoán de Filgueira le da una vuelta a la ruta Ferrol en Feminino’ investigando sobre algunas de las mujeres que dejaron huella en la ciudad, y apoyándose en la publicación ‘Mulleres na historia da cidade’ y en las profesionales de la Oficina de Turismo, realizaron carteles con enlace a audios en cada parada y trípticos. Además, colaboraron las concellerías de Turismo e Igualdade.

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