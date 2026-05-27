La alianza entre Xunta, Navantia y UDC entra en una nueva fase

Foto de familia de los responsables e investigadores del CEMI Daniel Alexandre

La alianza entre Xunta, Universidade da Coruña y Navantia a través del Centro Mixto de Investigación –CEMI– comenzó este miércoles una nueva etapa del camino que llevan recorriendo juntas más de una década con la incorporación de un nuevo actor, la empresa STGO, y la ampliación del programa de innovación y transferencia de tecnología por tres años más y un presupuesto de 4,1 millones.

La próxima fase de la iniciativa arrancó en un acto en el salón de actos Concepción Arenal del Campus Industrial en que los representantes de cada una de las partes que la integran valoraron el trabajo hecho y avanzaron algunas de las áreas en las que seguirán trabajando, como los gemelos digitales de planta y proceso, de buque y nuevos procesos, líneas que a lo largo de los últimos años han pasado del mundo de las ideas al de las realidades, ya presentes en las nuevas fragatas F-110.

Las partes describieron una historia de éxito. El CEMI ferrolano es el más longevo de Galicia y, por lo tanto, el más avanzado. En este trienio incorpora a la empresa STGO, referente en el ámbito tecnológico, para aportar su grano de arena en un ecosistema que conoce bien.

Ecosistema fue, precisamente, el concepto más repetido. Desde que el proyecto nació como Unidad Mixta de Investigación –temporada 2015/2016– se ha generado y consolidado un espacio de cooperación “que ten dado resultados medibles, transferibles e con impacto industrial”, aseguró la directora de la Axencia Galega de Innovación, Carmen Cotelo.

Historia de éxito

En la presentación, la vicerrectora del Campus Industrial, Ana Ares, agradeció la implicación de las partes en un proyecto “estratéxico” que representa “o mellor exemplo de transferencia directa á industria e de vínculo co tecido produtivo da contorna”, uno de los objetivos que persigue la institución académica.

En esa misma línea se manifestó el rector de la UDC, Ricardo Cao, que destacó la cantidad de “proxectos adicionais” surgidos de esta alianza “extraordinaria” que para el director de Navantia Ferrol, Eduardo Dobarro, significa “seguir introduciendo la innovación en nuestros procesos y en nuestros productos”.